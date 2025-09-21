Prenota ora il Capodanno cosmopolita, risparmierai tanti soldi: queste le mete perfette

L’Europa pullula di mete affascinanti in cui trascorrere il Capodanno. Per risparmiare e iniziare a immaginare la vacanza prenotate subito il viaggio.

Capodanno segna l’inizio di un nuovo anno, un nuovo capitolo della propria vita ed è normale volerlo celebrare alla grande, lontani dalla routine e dai soliti festeggiamenti. Chi vuole divertirsi tra fuochi d’artificio, feste in piazza, tradizioni locali e tanta musica deve scegliere una capitale europea.

Settembre è il mese ideale per iniziare a pensare al Capodanno e prenotare la vacanza. Il primo passo è scegliere la meta in base a come immaginate i festeggiamenti dell’ultimo giorno dell’anno. Se cercate divertimento, tradizioni nuove, eventi spettacolari immersi in atmosfere uniche e affascinanti dovete prendere in considerazioni le capitale europee. Qui si festeggia in grande stile, con tanta musica in piazza ed esibizioni straordinarie.

In una città cosmopolita, poi, si potranno incontrare tante persone di culture diverse, arricchire il proprio bagaglio personale ed esplorare quartieri pittoreschi. Il problema è capire qual è la città giusta per festeggiare il Capodanno. Dipende da cosa si cerca, il divertimento sfrenato nelle strade oppure una festa elegante e più chic? Nessun problema, l’Europa offre una destinazione perfetta per ogni esigenza.

Le mete europee perfette per festeggiare il Capodanno 2026

Scegliete in fretta, prenotare ora significa risparmiare sul viaggio. Inoltre si affronteranno questi ultimi mesi dell’anno con maggiore serenità avendo come obiettivo la partenza per un Capodanno 2026 indimenticabile, originale e stiloso. Si può volare a Madrid, ad esempio, città piena di energia, conviviale e dove la festa non finisce mai. La sera del 31 dicembre le persone si riuniscono in Puerta del Sol per il rito dei 12 acini d’uva, un acino per ogni rintocco della campana a mezzanotte.

Un’altra meta da valutare la magnifica Copenaghen. Qui l’atmosfera sarà calda e accogliente, la festa principale sarà nella piazza del Municipio da dove si potranno ammirare spettacolari fuochi d’artificio. Per un Capodanno davvero cosmopolita, poi, si deve andare a Berlino. L’anima giovane, creativa e artistica della città renderà la festa nella Straße des 17 Juni indimenticabile tra concerti, dj, fuochi d’artificio e buon cibo. Per i più romantici, invece, il Capodanno si dovrà passare a Parigi.

La notte del 31 dicembre la capitale francese si trasforma in uno spettacolo a cielo aperto. Un’elegante crociera sulla Senna oppure si potrà aspettare il conto alla rovescia lungo gli affascinanti Champs-Élysées. Finiamo con Lisbona, dove colori e musica renderanno l’atmosfera incredibilmente festosa, Vienna, capitale dell’eleganza tra concerti classici e palazzi imperiali e Amsterdam, dove l’Amsterdam Light Festival sarà un’esplosione di luci, colori e musica.