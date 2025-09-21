Mediaset, Stefano De Martino fa saltare tutto: terremoto in arrivo

Mediaset, clamorosa mossa di Stefano De Martino: il conduttore fa saltare tutto, grande terremoto in arrivo.

Aria di problemi in casa Mediaset, che pure ha iniziato questa stagione televisiva 2025-2026 con grandissimi ascolti e tanta fiducia anche per il proseguo della programmazione. I problemi, questa volta, arrivano direttamente da Stefano De Martino, cresciuto in tv proprio su Canale 5.

Da giovanissimo ballerino, allievo di Amici, De Martino è ad oggi uno dei volti di punta della Rai: il conduttore campano si è preso la scena alla guida di Affari Tuoi, un banco di prova importantissimo che ha mostrato alla tv di stato tutte le sue capacità. Anche quest’anno è stato confermato ed è molto probabile che lo vedremo coinvolto già nei prossimi mesi in altri programmi.

Eppure, recentemente, sarebbe dovuto tornare a Mediaset; i piani erano quelli, ma la recente mossa di De Martino ha scombussolato tutto quanto e ora il “Biscione” dovrà studiare le contromosse.

Mediaset, grana Stefano De Martino: la mossa a sorpresa del conduttore

Recentmeente, insieme ad altri volti noti del mondo della musica e dello spettacolo, Stefano De Martino è stato ospite sul palco del concerto di Sal Da Vinci; fin qui nulla di strano, se non fosse per il fatto che Mediaset ne ha acquistato i diritti per la trasmissione in tv (direttamente da VivoConcerto), ma il conduttore di Affari Tuoi non ha firmato la liberatoria.

Mediaset ha comprato i diritti per trasmettere su Canale 5 il concerto di Sal Da Vinci nella sua interezza, ma con la mossa di De Martino dovrebbe oscurare la sua ospitata sul palco. La scelta è probabilmente dettata dal suo ruolo in Rai, ma Dagospia fa sapere che, nel suo contratto con Affari Tuoi, avrebbe comunque delle deroghe per apparire in occasioni speciali su altre reti.

Perché, quindi, De Martino non avrebbe acconsentito? Come suggerito dal sito Gossip e TV, la scelta potrebbe essere dettata dai risultati della sfida a distanza con La ruota della fortuna di Gerry Scotti; il game show Rai sta infatti perdendo contro quello Mediaset e, per evitare polemiche, il conduttore potrebbe semplicemente aver scelto di non acconsentire a trasmettere la sua presenza al concerto dell’amico Sal Da Vinci.

Vederlo su Canale 5, anche se in un contesto del tutto eccezionale, potrebbe dar vita a polemiche; forse per evitare qualsiasi tipo di polemiche, De Martino ha optato per la negazione del consenso a Mediaset della sua immagine.