L’estate ti ha lasciato alcune macchie solari? Con questo trattamento puoi disfartene subito – Viagginews.com

L’estate ha lasciato il segno sulla tua pelle? Scopri il trattamento efficace per eliminare subito le macchie solari.

Terminate le ferie estive, sono in molti a sperimentare i danni e le conseguenze delle lunghe giornate trascorse al mare o delle ore di esposizione al sole. Basta guardarsi pochi minuti allo specchio per notare una chioma più fragile, delle zone del corpo arrossate e la comparsa delle prime macchie solari.

Quest’ultime rappresentano delle iperpigmentazioni, le quali si manifestano come piccole aree di pelle scura, dove la quantità di melanina è più elevata. Le macchie solari, difatti, sono il risultato di un atteggiamento scorretto e di una esposizione solare prolungata e non adeguatamente protetta.

Nonostante la maggior parte delle macchie solari siano benigne, è opportuno monitorarle fin dai primi giorni della loro comparsa. Ad ogni modo, è possibile eliminare le macchie solari con un trattamento estremamente efficace, in grado di ripristinare la texture della pelle e il colorito iniziale.

Macchie solari dopo l’estate? Eliminale così

Oltre alle molteplici creme cosmetiche, le quali promettono di togliere o minimizzare le macchie lasciate dal sole, alcuni trattamenti estetici si rivelano essere particolarmente efficaci contro questi danni solari. Tra i trattamenti migliori, spicca senza dubbio il Laser Fraxel di Solta Medical, da anni in uso anche all’interno del reparto di dermatologia e cosmetologia dell’Ospedale San Raffaele di Milano. Si tratta di una tecnologica sicura, sviluppata negli Stati Uniti per riparare e cancellare dalla pelle i segni dell’età.

Il Laser Fraxel agisce sulla pelle con una tecnologia frazionale brevettata, la quale interviene con microscopici raggi laser sulla zona da trattare. Quest’ultimi, producono minuscole ma profonde colonne di attività termica, in grado di trattare una frazione di tessuto alla volta senza conseguenze per le altre parti. A differenza dei tradizionali trattamenti aggressivi come il peeling chimico, il Laser Fraxel aiuta a contrastare le macchie solari in modo del tutto delicato, senza distruggere lo strato cutaneo.

Questo trattamento, difatti, è in grado di combinare il potere schiarente a tripla azione dell’Acido Tranexamico (TXA) al 2%, con la delicata azione esfoliante dell’Acido Lattico al 30%. La base a bassa acidità garantisce una azione profonda del trattamento, ideale per ottenere degli ottimi risultati fin dalla prima seduta. Il costo a seduta è di 250 euro, tuttavia, saranno necessarie circa 2-4 sedute per ottenere il risultato definitivo.