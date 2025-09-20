Se non vedi l’ora di immergerti nel foliage non puoi non visitare questi posti: d’autunno sono un incanto. – (viagginews.com)

Sta per iniziare il periodo d’oro per ammirare il foliage: se anche tu ne rimani affascinato devi annotarti queste località.

L’inizio dell’autunno non significa solo il momento di fare il cambio degli armadi e di recuperare le coperte in fondo all’armadio. Per chi ama la natura si tratta della stagione del foliage, un termine che ormai è entrato nel linguaggio abituale per indicare il momento in cui le foglie cambiano colore. Prima di cadere si tingono di giallo, arancione e rosso, creando una splendida visuale.

Bisogna quindi cogliere il momento che precede la caduta definitiva, quando le foglie si riducono a una copertura del sentiero lasciando gli alberi spogli. I boschi di pianura o di collina sono gli ambienti migliori per fare delle foto splendide, ma non tutti li abbiamo dietro casa. Anzi, chi vive in città rischia di doversi accontentare del parco cittadino se non sa dove andare.

Per fortuna in Italia è pieno di località che hanno colto l’interesse per il foliage e hanno deciso di investirci attrezzandosi per i turisti. Sono perfette sia per una gita in giornata che per trascorrere un weekend in mezzo alla natura anche con i bambini, che saranno i primi a rimanere incantati.

Dove ammirare i boschi autunnali in Italia

Per cominciare non si può non partire da uno dei parchi nazionali più belli, quello dei Monti Sibillini. Si estende tra le Marche e l’Umbria e al suo interno si trovano boschi di castagni e faggi che in autunno si colorano di arancio e rosso. Tra gli alberi si snodano sentieri dove si può respirare aria pura e sentirsi per qualche ora in un tempo sospeso, fuori dalla civiltà.

Scendendo ancora e spostandosi verso Roma una delle mete più comode è rappresentata dai Monti Cimini, vicino a Viterbo. Il punto di maggior interesse è il Faggeto del Monte Cimino, che si può visitare a piedi, a cavallo o per i più sportivi anche in sella alla mountain bike. Dal 2017 questa zona fa parte del Patrimonio dell’Umanità UNESCO.

Chi abita al Nord Italia può puntare alla Val di Sole in Trentino Alto Adige e in particolare al panorama del Lago dei Caprioli. I larici che crescono intorno allo specchio d’acqua creano uno spettacolo unico in autunno riflettendosi sulla superficie del lago. Uno scenario unico altrimenti lo offrono anche le Cascate di Saént, circondate anch’esse dai boschi.