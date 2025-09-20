Ryanair, non solo peso e dimensione: ora devi scegliere il colore giusto per la valigia, c’è un motivo ben preciso – viagginews.com

Il colore della valigia non sarà più soltanto una scelta di stile, ma una regola suggerita dalla famosa compagnia aerea: quali sono i migliori e perché.

Il viaggio in aereo è diventato una prassi a cui molti passeggeri sono abituati e le compagnie si impegnano giorno per giorno a rendere le sue procedure più scorrevoli. Lo sanno tutti, per salire a bordo di un velivolo non è sufficiente cercare online la migliore offerta e prenotare il biglietto.

Per essere ammessi a viaggiare su questo mezzo, è necessario seguire delle regole ben precise oltre che adempiere ai propri doveri prima della partenza. Si parla dunque di orari rigorosi con il check-in, ma anche e soprattutto di bagagli.

Ormai da molto tempo i controlli di sicurezza si sono fatti sempre più serrati e non riguardano soltanto il contenuto. Il bagaglio deve rispettare delle rigide caratteristiche anche in quanto a dimensioni e peso.

Pochi centimetri o qualche etto di troppo, possono bastare per ottenere una multa salata. Oggi però, qualcosa sta cambiando ed un ulteriore fattore si aggiunge alle richieste della celebre compagnia aerea Ryanair. Si parla del colore della valigia.

Quali sono i colori ideali per il bagaglio secondo Ryanair

Un tempo erano le valigie di cartone ad accompagnare i passeggeri nei loro lunghi viaggi. Nel corso dei decenni, questo oggetto si è evoluto seguendo le mode e le esigenze dei viaggiatori. Da quelli morbidi a quelli ergonomici, dalle maniglie alle rotelle, le possibilità di scegliere il proprio bagaglio ideale sono infinite.

Un oggetto che è diventato anche un accessorio di stile, capace di rappresentare appieno la personalità di chi lo porta con sé. Dai colori diversi e dalle fantasie variopinte, la valigia viene tuttavia perlopiù acquistata in colori scuri e neutri.

Girando in aeroporto e guardandosi intorno, è facile rendersi conto che la gran parte dei bagagli si presenta di colore grigio, nero o blu navy. Il motivo è presto detto: queste tonalità restano sinonimo di eleganza senza tempo, ma potrebbero creare problemi quando ci si trova tra migliaia di viaggiatori.

Lo afferma Ryanair, che si è espressa sostenendo che sarebbe meglio puntare su nuance differenti. I casi di furto e smarrimento di bagagli sono sempre alti e fanno perdere punti alle compagnie. Una delle cause è la difficoltà nel distinguere il proprio da quello degli altri, anche per la somiglianza ed i colori.

La soluzione dunque, secondo la nota compagnia di viaggio, consiste nello scegliere toni sgargianti rinunciando ai classici scuri. Ryanair suggerisce “un colore più distintivo per la valigia, come giallo, rosa o viola” o in alternativa, un’idea potrebbe essere “aggiungere un’etichetta colorata o un nastro al manico per evitare confusione all’arrivo”.

Chi non vuole spendere nell’acquisto di una nuova valigia ma non vuole correre il rischio di perderla dunque, può pensare ad un ciondolo particolare da appendere o ad una copertura colorata che la faccia risaltare all’occhio.