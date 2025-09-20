Il trucco della mia amica hostess per risparmiare in aereo: è diverso dai soliti – viagginews.com

Qual è il trucco delle hostess per viaggiare in aereo e risparmiare il più possibile? Te lo svelo immediatamente, ti stupirà.

Quando si tratta di viaggiare in aereo, tutti cerchiamo modi per risparmiare: voli low-cost, prenotazioni anticipate, bagagli a mano ottimizzati. Ma quello che ho scoperto grazie a una mia amica hostess va ben oltre i soliti consigli da blog di viaggi.

È un trucco semplice, poco conosciuto e davvero efficace – ed è qualcosa che non troverai facilmente nei forum o nei video su YouTube.

La mia amica Giulia lavora come assistente di volo da più di sette anni. Ha girato mezzo mondo e conosce alla perfezione i meccanismi delle compagnie aeree, soprattutto quelli che non vengono pubblicizzati ai passeggeri. Durante una nostra chiacchierata, le ho chiesto: “Qual è secondo te il modo migliore per risparmiare viaggiando in aereo, che nessuno conosce davvero?”.

Il trucco dell’hostess Giulia per risparmiare il più possibile con l’aereo

Un trucco poco conosciuto ma perfettamente legale e trasparente è utilizzare la funzione multi-city (multi-tratta) dei siti di prenotazione per risparmiare anche decine o centinaia di euro, soprattutto sui voli internazionali.

La maggior parte delle persone cerca voli diretti A → B. Ma a volte, cercare un volo con una tappa aggiuntiva programmata (es. A → B → C, o ritorno da un’altra città) può costare meno rispetto al volo diretto A → B andata e ritorno.

Un volo Milano → Tokyo → Milano può costare anche 950 €. Tuttavia, cercando lo stesso viaggio con la formula multi-city, ad esempio Milano → Tokyo all’andata e ritorno da Osaka → Milano, potresti pagare solo 750 € per lo stesso periodo.

In questo modo non solo risparmi, ma hai anche la possibilità di visitare due città giapponesi invece di una sola, rendendo il tuo viaggio ancora più ricco ed efficiente, sia dal punto di vista economico che esperienziale.

Le compagnie aeree vogliono riempire più tratte e, in alcuni casi, applicano sconti se vedono che stai utilizzando aeroporti alternativi o se fai un percorso leggermente diverso. Utilizzando la funzione “multi-city”, è anche possibile approfittare di scali lunghi, i cosiddetti stopover, per visitare una città in più senza costi aggiuntivi sul biglietto.

Un esempio reale: una mia conoscente ha prenotato un volo con andata da Roma a New York e ritorno da Boston a Roma. Ha speso 430 euro, contro i 580 euro del classico volo andata e ritorno Roma–New York. Ha poi preso un treno economico tra New York e Boston, pagando circa 40 euro, e ha approfittato del viaggio per visitare due città americane con un solo biglietto aereo.