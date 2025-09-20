Il nuovo parco romano ha già conquistato tutti: se non ci sei mai stato devi correre subito ai ripari – viagginews.com

Roma può vantare un nuovo parco. Finalmente, alle aree già presenti, ne è stata aggiunta un’altra che consente di vivere il Tevere al meglio. Potrebbe davvero trasformarsi in un punto di riferimento per cittadini e turisti.

Le grandi città hanno bisogno di parchi e spazi verdi. La costruzione incontrollata dei palazzi, purtroppo, ha distrutto le aree più incontaminate, dando vita a distese di cemento, che non possono che togliere valore alla bellezza dell’area. A Roma, per fortuna, è stato inaugurato un parco di ben 1,6 ettari.

Residenti e non lo hanno già preso d’assalto per le loro passeggiate. Ci sono punti in cui sostare e una pista ciclabile da percorrere insieme alla famiglia e agli amici. L’obiettivo è quello di rendere il Tevere vivibile, trasformandolo in un’attrazione per la città. La notizia è stata presa con grande entusiasmo.

Roma, il nuovo parco è finalmente accessibile: non crederai ai tuoi occhi

Roma è una città meravigliosa. Dal punto di vista storico e artistico, ha un valore enorme, che non può essere messo in discussione. Non è priva di aree verdi. Basta pensare a Villa Borghese, Villa Ada e Villa Pamphili per farsi un’idea. Nonostante ciò, nuovi spazi di questo tipo vengono accolti sempre con gioia.

Chi ama le passeggiate, finalmente, potrà immergersi nella bellezza del fiume Tevere. Il Parco d’Affaccio del Foro Italico è una vera bellezza. Ci sono panchine, attrezzi per fare sport, scalinate, terrazze e tanti alberi. Le persone possono salire in sella alle loro biciclette per percorrere la pista ciclabile, allenarsi in compagnia o sedersi per osservare il fiume che scorre.

L’assessora Sabrina Alfonsi ha spiegato che questa mossa fa parte di un progetto più ampio, volto a mettere in evidenza il Tevere e a rendere la città più sana: “Questa Amministrazione mira a riqualificare il tratto urbano del nostro fiume, rinaturalizzando le sponde e ripristinando la natura. Rimettiamo in connessione l’infrastruttura verde e blu della nostra Capitale, per renderla una metropoli più sostenibile, vivibile e sana“.

La speranza è quella di vedere crescere queste iniziative, in modo che possano trasformare il volto di Roma, offrendo nuove possibilità e sostituendo le aree abbandonate con altre più funzionali, dove è la natura a farla da padrona. I commenti sono stati entusiasti. Sui social, è possibile leggere apprezzamenti come: “Bravi, il Tevere un bene prezioso da continuare a valorizzare e vivere, da Roma fino al mare” e ancora: “Stupendo!”