Castello di Padernello, un viaggio senza tempo tra mistero e fascino: tutto da scoprire

Castello di Padernello, dove si trova e che cosa nasconde al suo interno
In Italia ci sono numerosi castelli, che si fanno notare per la loro imponente struttura e per la loro bellezza. Un posto che merita di essere visitato è il Castello di Padernello, in Lombardia, costruito nel quattordicesimo secolo dalla famiglia Martinengo. Questa fortezza rappresenta una bellezza architettonica, ma anche una rappresentazione delle epoche del passato. Oggi si fa notare per le sue quattro torri angolari e per il ponte levatoio.
Nasconde al suo interno fascino e mistero, grazie alla leggenda della Dama Bianca, identificata con Biancamaria Martinengo. Si narra che la giovane nel 1480 perse la vita, cadendo nel fossato del castello, dopo aver inseguito le lucciole. Si dice che da allora, nel giorno della sua scomparsa, il 20 luglio, ogni dieci anni la sua anima esca fuori dall’acqua, nascosta da un abito bianco e con un libro dorato tra le mani.
La storia della Dama Bianca attira ogni anno tantissimi visitatori che, oltre ad immergersi nella bellezza della struttura, possono vivere un’esperienza unica ed essere protagonisti di una storia piena di mistero. Infatti visitare questa fortezza significa vivere tra la realtà e la leggenda, dove il tempo sembra essersi fermato. Nel corso degli anni il Castello di Padernello ha subìto dei lavori di restauro che hanno interessato la cucina cinquecentesca, il salone da ballo, il tetto, il lato ovest e le biblioteche. Anche la pavimentazione del cortile e le facciate interne sono state ristrutturate.