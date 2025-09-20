A due passi da Milano c’è il parco giochi gratuito e inclusivo che tutti i bambini sognavano: liberi di giocare ed esplorare

Un parco giochi vicino Milano completamente gratuito ma soprattutto estremamente inclusivo. Nasce tutto da un progetto in memoria di Mattia Riva.

Un parco giochi dove ogni bambino, ma davvero ogni bambino, può sentirsi libero di giocare senza avere alcuna preoccupazione e soprattutto limiti architettonici. Non è un parco giochi da sogno ma una piccola realtà in provincia di Lecco.

Ha aperto lo scorso giugno nel comune di Costa Masnaga il parco giochi inclusivo Macholandia. Si tratta di uno spazio aperto e gratuito pensato esclusivamente per i bambini che qui possono muoversi liberi senza avere alcuno ostacolo architettonico.

I giochi sono pensati per tutti, comprendendo anche diverse attività per chi è in sedia a rotella. Macholandia è nato come unico scopo di far divertire i più piccoli della zona, con uno spazio di 5mila metri quadrati con pavimentazione antitrauma ed erba sintetica che permette anche ai più piccoli di muoversi lasciando i genitori senza la paura che ci si possa far male cadendo.

Macholandia, il parco giochi inclusivo e gratuito nato per ricordare il piccolo Mattia

Il parco giochi è nato nell’ambito di uno dei progetti dell’Associazione Mattia Riva Onlus che porta avanti attività rivolte proprio ai più piccoli in memoria del piccolo Mattia morto ad appena 16 mesi per le complicanze della di Dravet, una grave forma di epilessia infantile.

Un progetto quello di Macholandia destinato a crescere ancora; se al momento sono ampiamente fruibili gli spazi con le giostrine, circa una ventina, presto tutto intorno all’area centrale del parco sarà realizzata una pista con la segnaletica stradale per tricicli e biciclette, allargando lo spazio di gioco dei bambini.

Percorsi, scivoli, casette e non manca uno spazio con i tappeti elastici; insomma ogni centimetro di parco è pensato per i più piccoli e nessuno viene mai lasciato indietro. Non mancano panchine colorate e spazi ristoro dov’è possibile trascorrere un’intera giornata in tranquillità con i bambini.

Macholandia si trova in Via Buonarroti a Costa Masnaga, piccolo comune di poco di 4mila abitanti in Brianza. È bagnato dal fiume Lambro e fa parte del Parco Regionale della Valle del Lambro. È a circa 20 km da Como e 35 chilometri da Milano, facilmente raggiungibile per una giornata fuoriporta.