Vuoi un armadio profumato al cambio di stagione? Usa questi 3 rimedi naturali – viagginews.com

Settembre è il mese del cambio di stagione e, per avere un armadio profumato, si possono provare questi 3 rimedi naturali.

Il mese di settembre è notoriamente quello della ripresa delle proprie attività e faccende, soprattutto in casa. In pericolo è momento di cambio di stagione nell’armadio: si mettono via gli indumenti estivi e leggeri per lasciare spazio a quelli più pesanti. In questa occasione, è il caso di rinfrescare un po’ gli armadi.

È possibile renderli profumati e più gradevoli per accogliere i propri indumenti autunnali semplicemente usando questi 3 rimedi naturali, economici ed efficaci. Ecco in cosa consistono.

I 3 rimedi naturali per un armadio profumato al cambio di stagione

È possibile avere un armadio profumato al cambio di stagione utilizzando 3 rimedi naturali che consistono nell’utilizzo di ingredienti che probabilmente si hanno già in casa. Questi metodi sono efficaci per rendere più freschi i propri mobili senza però danneggiare e macchiare i tessuti dei propri indumenti.

Il primo metodo consiste nel mettere in una vecchia calza di cotone o un barattolo di vetro 2 cucchiai di bicarbonato, 5–7 gocce di olio essenziale (di lavanda o limone, ad esempio) e chiudere con un nastro o una retina traspirante. Il bicarbonato assorbirà i cattivi odori e l’umidità mentre l’olio essenziale il profumo. Il secondo rimedio consiste nell’unire in una ciotola 2 cucchiai di amido di mais e mezza bustina di vanillina in polvere.

Aggiungere dunque 2 gocce di olio essenziale di cannella o arancia dolce e versare il composto ottenuto in un sacchettino di organza. Il terzo rimedio invece consiste nel fare seccare delle fette di arancia o limone in forno o all’aria, quindi unire qualche chiodo di garofano o una stecca di cannella. Mettere tutto in un sacchetto traspirante e riporre nell’armadio. Dunque basta davvero poco per avere un armadio profumato al cambio di stagione.

Pochi ingredienti naturali ed economici da combinare fra loro, che rendono i mobili più freschi e profumati senza danneggiare e macchiare i vestiti che si ripongono al loro interno. Ci sono però delle accortezze importanti da seguire quando si mettono in pratica questi metodi: