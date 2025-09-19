Puzza di umido in bagno? La colpa è di questo ‘oggetto’ che usi tutti i giorni: devi cambiare abitudine subito

Neanche lo immagini ma proprio questo ‘oggetto’ che utilizzi tutti i giorni nel bagno può provocare un brutto odore: fai attenzione.

Pulire ogni giorno la casa è fondamentale per vivere in un ambiente sano e sanificato. Non farlo comporterebbe importanti rischi per la salute. Infatti i microbi e i germi si moltiplicano in men che non si dica e questi possono portare a gravi conseguenze. Per questo è importante disinfettare bene ogni stanza e soprattutto preoccuparsi degli angoli più nascosti. Una delle stanze che non bisogna mai tralasciare è il bagno.

Dato che lo usiamo spesso nel corso di una giornata, bisogna sempre tenerlo pulito. Non sempre, però, dopo aver disinfettato i sanitari e lavato ogni spazio, risulta emanare un buon odore. È capitato a chiunque di sentire ancora una puzza sgradevole. Forse non ci fate nemmeno caso, ma sicuramente tralasciate qualcosa di importante: infatti la colpa del cattivo odore è di questo oggetto che usate tutti i giorni.

Perché puzza di umido in bagno: non devi mai tralasciare questo ‘oggetto’

Capita spesso che, dopo aver lavato e disinfettato per bene il bagno, non ci sia un odore gradevole. La puzza continua ad essere forte ed insistente e non sappiamo da dove provenga. Forse non ci avete mai pensato davvero ma la colpa è degli asciugamani che lasciate nel bagno dopo averli utilizzati. Accade perché dopo un primo o un secondo uso risultano abbastanza umidi e lasciarli ad asciugare nello stesso posto aumenta la puzza.

Questo fenomeno è molto diffuso nei bagni dove non ci sono le finestre o hanno un ricambio d’aria insufficiente. Quando un asciugamano odora di umido vuol dire che si sono formati microrganismi indesiderati, come germi e muffe. Altri fattori che favoriscono lo sviluppo di cattivi odori, parlando sempre di asciugamani, sono i lavaggi a basse temperature. Infatti questa funzione non elimina tutti i batteri.

Anche l’eccessivo utilizzo di detersivi può portare alla crescita dei cattivi odori. È importante non esagerare mai con i prodotti quando laviamo gli asciugamani, perché i residui possono restare attaccati alle fibre. L’umidità nei tessuti non è un problema solo perché causa una puzza indesiderata, ma può anche rovinarli, dato che in questo modo diventano meno assorbenti e perdono la loro morbidezza. Quindi evitate di stendere gli asciugamani umidi in bagno o, almeno, usate un deumidificatore. Infine, evitate di sovrapporli, ogni pezzo deve avere il proprio spazio per asciugarsi bene.