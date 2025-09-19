Prenditi cura della tua pelle così dopo l’estate: i consigli degli esperti – viagginews.com

Dopo l’estate devi prenderti cura della tua pelle, ed ecco i consigli degli esperti per farlo al meglio.

La pelle in estate è stata esposta a diversi fattori: il sole, l’acqua del mare, il sudore, un’alimentazione scorretta e chi più ne ha, più ne metta. Potrebbe apparire ora secca e disidratata, non importa quanta acqua hai bevuto o quanto doposole ci hai applicato!

Ora che andiamo incontro all’autunno possiamo però dare nuova linfa alla nostra pelle del viso, ed ecco come fare secondo gli esperti per evitare macchie e altre imperfezioni che altrimenti ci porteremo dietro per tutto l’anno (o forse per tutta la vita).

Come prendersi cura della pelle del viso dopo l’estate

L’estate è la stagione in cui ci abbronziamo e ci piace avere la pelle di quel bel colore bronzato. Ma purtroppo l’abbronzatura ha anche degli svantaggi poiché il sole può causare gravi danni alla pelle se si esagera con l’esposizione.

Per questo motivo, alcuni esperti hanno condiviso il segreto per prendersi cura della pelle del viso dopo l’estate, per idratarla, evitare imperfezioni e macchie solari. Durante l’estate, infatti, si verificano molti cambiamenti e questo è dovuto all’elevata esposizione ai raggi solari, ai cambiamenti di temperatura, all’umidità, al cloro della piscina e all’uso di prodotti come le creme solari che possono creare e lasciare imperfezioni.

Quindi, dopo la fine di questa stagione, prendersi cura della pelle è fondamentale. Dopo l’estate, è comune iniziare a notare la mancanza di idratazione nella pelle, l’aumento del grasso, la comparsa di acne, punti neri o brufoli che influenzeranno la morbidezza della pelle ma anche macchie causate dal sole, o la comparsa di rughe. Ciò che gli specialisti consigliano è di applicare uno scrub che permetterà di mantenere la pelle idratata dopo l’estate.

Lo scrub va fatto di notte per mantenere la pelle idratata ed evitare imperfezioni come acne, disidratazione o macchie. Inoltre, servirà anche per eliminare impurità e cellule morte, ripristinando la bellezza originaria della nostra pelle. I prodotti da preferire sono quelli che contengono principi attivi che aiutano a lenire la pelle e hanno un effetto depigmentante, come l’acido azelaico, l’acido ialuronico o la niacinamide, che sono inclusi in diverse creme.

Per il resto, è consigliabile continuare ad applicare una crema solare anche se fuori non c’è più quel sole che spacca le pietre. Lavare sempre il viso con detergenti rispettosi del pH della pelle, struccarsi in modo appropriato usando acqua micellare o tonici, e riprendere a mangiare bene e a bere tanta acqua ogni giorno.