Le mie lenzuola sembrano sporche anche dopo averle lavate: con questi rimedi naturali sono più splendenti che mai – viagginews.com

Questi rimedi naturali sono un vero e proprio toccasana per le lenzuola. Dopo averli applicati, sembreranno appena uscite dal negozio.

Le lenzuola appena comprate sono morbidissime e brillanti. Dopo i primi lavaggi, continuano ad avere un aspetto magnifico. Basta sdraiarsi su di esse per farsi avvolgere dalla stoffa e dal profumo. Purtroppo, bastano pochi mesi per far capovolgere la situazione. Con il passare delle settimane, i colori si attenuano e il bianco assume una particolare sfumatura giallognola.

Sarebbe un peccato gettare lenzuola così nuove, ma nessuno desidera esporre un tessuto che sembra rovinato. Grazie a questi rimedi naturali, è possibile correre ai ripari. In men che non si dica, riacquisteranno la loro luminosità, assumendo un aspetto invidiabile.

Lenzuola spente e ingiallite, ecco come farle tornare come nuove: non crederai ai tuoi occhi

Le lenzuola cambiano colore con sorprendente rapidità. Quelle bianche sono maggiormente a rischio perché, nel giro di pochissimo, diventano giallognole e poco invitanti. Non serve continuare a lavarle con i classici metodi o con prodotti eccessivamente aggressivi perché sarà impossibile farle tornare alla normalità.

Per raggiungere il risultato desiderato, si consiglia di utilizzare alcuni validi rimedi naturali. Sono economici, alla portata di tutti e super efficaci. Con uno sforzo minimo, le lenzuola torneranno come nuove. Ovviamente, prima di procedere, si consiglia di leggere le etichette per scovare eventuali avvertenze.

Ecco di quali si sta parlando:

Bicarbonato di sodio e sale : prendere una bacinella, riempirla con acqua calda e aggiungere bicarbonato di sodio e sale grosso ( 2 o 3 cucchiai di entrambi per ogni litro). Immergere le lenzuola per una notte e lavare come sempre

: prendere una bacinella, riempirla con acqua calda e aggiungere bicarbonato di sodio e sale grosso ( 2 o 3 cucchiai di entrambi per ogni litro). Immergere le lenzuola per una notte e lavare come sempre Aceto bianco e bicarbonato : versare 4 cucchiai di bicarbonato di sodio e un bicchiere di aceto bianco (per litro) in una bacinella piena d’acqua. Lasciare in ammollo la biancheria e lavare in lavatrice

: versare 4 cucchiai di bicarbonato di sodio e un bicchiere di aceto bianco (per litro) in una bacinella piena d’acqua. Lasciare in ammollo la biancheria e lavare in lavatrice Succo di limone: spremere il succo di dieci limoni in una pentola piena d’acqua molto capiente. Immergere i lenzuoli e far bollire per 20 minuti. Spegnere, lasciare raffreddare e sciacquare

Se la situazione è eccessivamente critica, è possibile ricorrere anche all’acqua ossigenata per le lenzuola bianche. Bisognerà procedere con attenzione, senza esagerare con le quantità e verificando lo stato dei tessuti. Questi rimedi dovrebbero essere usati con una certa frequenza. In caso contrario, infatti, si rischierà di far peggiorare le cose, fino al punto di non ritorno. Inoltre, per le proprietà del sole, è meglio stendere le lenzuola all’aria aperta e non in casa.