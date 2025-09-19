Dentifrici, sorpresa nei test: il low cost che supera i marchi famosi – viagginews.com

Dentifrici, sorpresa nei test: il low cost che supera i marchi famosi

 Altroconsumo ha stilato la lista dei dentifrici migliori: sono stati valutati 13 marchi famosi, compresi i low-cost.

Se c’è una cosa che usano tutti, è il dentifricio. Si può fare a meno di molto, ma l’igiene orale resta una priorità per avere denti sani. Per questo la scelta sul mercato si fa ardua: dallo sbiancante a quello che promette protezione extra dalle carie. Ma al di là delle etichette, quali tubetti sono davvero validi? Come sempre, ci pensa Altroconsumo.

Dopo un test su 13 dentifrici diffusi, è stata valutata la loro efficacia e sicurezza secondo vari parametri. Tra i più importanti, la quantità di fluoro, utile contro le carie (ottimale tra 1000 e 1500 ppm). Senza dimenticare il metodo in vitro ‘PCR – pellicle cleaning ratio’, che misura la capacità di rimuovere le macchie da cibo e bevande. È stato analizzato anche il livello di abrasività, cioè il rischio di danneggiare la superficie dei denti.

Infine, attenzione alla presenza di biossido di titanio, usato per rendere bianco il dentifricio, e di potenziali interferenti endocrini, sostanze con possibili effetti sulla salute già bandite dall’UE come additivi alimentari.

Ecco quali dentifrici funzionano davvero (e quali no), secondo Altroconsumo

Tra i 13 dentifrici passati al microscopio da Altroconsumo, nessuno ha raggiunto la vetta della qualità ‘ottima’ – ma qualcuno si è difeso bene. In cima troviamo a pari merito Colgate Triple Action e Mentadent Professional Protect + Carie, che si sono guadagnati 67 punti su 100: una buona performance generale, sia in termini di efficacia che di formula.

Subito dietro, due nomi noti ma con un’aggiunta interessante. Meridol Protezione Gengive ha ottenuto 60 punti, ma a far parlare è soprattutto Antica Erboristeria Totale Salvia e Zinco, che raggiunge lo stesso punteggio ma con un prezzo medio di appena 1,27€ a confezione. Altroconsumo lo premia come miglior acquisto, dimostrando che il risparmio non sempre penalizza la qualità.

Si scende poi nella fascia media con prodotti che fanno il loro dovere senza eccellere: Aquafresh Tripla Protezione e Sensodyne Multi Protection+ (59 punti), Elmex Protezione Carie (58), Iodosan Protezione Globale e AZ Complete Plus Freschezza Delicata (entrambi a 57). Poco sotto ci sono Parodontax Gengive + (56), Durban’s Total Active Menta Fresca (54) e Colgate Total Original (53).

Chiude la classifica con un netto distacco Coop Day Tech Protezione Completa, fermo a 41 punti. Il prezzo è basso, sì, ma anche la resa – e quando si parla di salute orale, forse vale la pena pensarci due volte.

Insomma, ancora una volta Altroconsumo ci ricorda che spendere di più non è sempre garanzia di qualità. Anche se, quando si parla di dentifrici, spesso conviene affidarsi a marchi noti – almeno per non sbagliare. Ad ogni modo, l’importante è sapere cosa si sta mettendo nel carrello. E in bocca.

