Andare in ufficio è meglio della palestra se progetti così la tua postazione: è perfetta anche per studiare. – (viagginews.com)

Il tuo ufficio può dimostrarsi meglio della palestra per restare in forma con appena qualche modifica alla postazione di lavoro.

Chi fa orari intensi di lavoro sa che non è facile trovare il tempo di fare sport o anche solo andare in palestra di tanto in tanto. Rimane il fine settimana, ma senza contare i veri appassionati sembra di sprecare gli unici giorni liberi puntando a recuperare l’allenamento perso. Non si può neanche negare che a fine giornata sia più facile tornare a casa a riposarsi o uscire che pensare di mettersi un’ora sulla cyclette.

Non si conta naturalmente chi fa lavori che lo tengono attivo, che di sforzi fisici ne fa già troppi. Il problema della mancanza di allenamento lo ha chi trascorre ore e ore seduto alla scrivania. Stare sempre fermi solo può dare problemi di circolazione oltre che di postura, e sgranchirsi ogni tanto le gambe alzandosi non fa molta differenza. In fondo c’è un motivo se si parla di lavoro sedentario.

Esiste però un sistema che può rendere più dinamica anche una mansione che tiene incatenati alla scrivania. Il segreto sta in come si progetta la postazione di lavoro, e soprattutto per chi è in smart working dovrebbe essere un must. Non solo si potrà restare in forma senza ricorrere alla palestra, ma si diventerà anche più produttivi.

Come allenarsi mentre si sta alla scrivania

Non sono poche le aziende che hanno già adottato la soluzione di cui stiamo parlando, ovvero la standing desk. Si tratta di una scrivania che offre la possibilità di regolare l’altezza del piano di lavoro, così che a seconda delle preferenze si può lavorare seduti o in piedi. Lavorare restando in posizione eretta a prima vista può sembrare scomodo, ma si rivela molto più salutare a partire dalla questione della postura.

Mentre si sta in piedi risulta facile mantenere dritta la colonna vertebrale e non si sovraccarica il collo. Ne trae beneficio anche la circolazione, soprattutto se durante la giornata si alternano la posizione seduta e quella eretta. Ma soprattutto se stando seduti il dispendio calorico è minimo stare in piedi porta a bruciare più calorie, anche se non ce ne rendiamo conto.

Un aspetto che dovrebbe far riflettere le aziende però è legato agli effetti che questo cambiamento di postura ha sulla produttività. Mentre si sta in piedi si ha più libertà di movimento, il che dà più stimoli e migliora la concentrazione.