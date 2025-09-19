3 viaggi low cost da fare in Italia ad autunno 2025: mete imperdibili a basso prezzo – viagginews.com

Se stai cercando idee per un viaggio low cost in Italia per l’autunno 2025, ecco tre mete che uniscono bellezza, cultura e convenienza.

L’autunno è una stagione perfetta per scoprire l’Italia in chiave economica: meno turisti, prezzi più bassi e paesaggi mozzafiato colorati di rosso, giallo e arancio.

Sei pronto a scoprire le mete low cost più belle della stagione?

3 viaggi low cost imperdibili ad autunno 2025

L’Umbria è una delle regioni più economiche e affascinanti da visitare in autunno. Perugia, Spello, Assisi e Gubbio offrono esperienze culturali intense e un’atmosfera raccolta, lontana dal caos delle grandi città.

L’autunno è il periodo ideale per partecipare a sagre e feste tradizionali: dal tartufo nero a Norcia alla Festa della Cipolla di Cannara, le occasioni per assaggiare prodotti locali a basso costo non mancano.

Le strutture ricettive propongono spesso pacchetti scontati in bassa stagione, e spostarsi con i treni regionali o con l’auto permette di contenere le spese. Per un weekend, è possibile spendere meno di 150 euro a persona, includendo vitto, alloggio e attività culturali.

Trieste è una città sorprendente, spesso sottovalutata. A settembre e ottobre, il clima è ancora mite e permette di godere delle sue bellezze con tranquillità. Passeggia lungo il Canal Grande, visita il Castello di Miramare o esplora i caffè storici che raccontano l’influenza austro-ungarica.

Con pochi euro si possono raggiungere in autobus i paesini del Carso triestino, dove fare escursioni tra grotte, vigneti e doline. Da non perdere la Strada del Vino e i piccoli agriturismi che offrono piatti tipici e vini locali a prezzi contenuti.

Trieste è anche ben collegata con treni regionali e Flixbus da molte città italiane, il che rende il viaggio ancora più economico. Una fuga di 2-3 giorni può costare meno di 120 euro, soprattutto se si prenota con anticipo.

Matera è una meta imperdibile in ogni stagione, ma in autunno mostra un fascino ancora più intimo. I Sassi si illuminano di colori caldi e le temperature gradevoli permettono di esplorare la città senza affanni.

Anche se la fama di Matera è cresciuta, restano molte possibilità di soggiorno economico, soprattutto nelle strutture gestite da privati o nei B&B situati nei dintorni.

In più, l’autunno è il momento perfetto per scoprire le zone meno turistiche della Basilicata: borghi come Castelmezzano e Pietrapertosa (collegati dal celebre “Volo dell’Angelo”), il Parco della Murgia, e le tradizioni locali ancora vive. Grazie ai trasporti pubblici locali o al car sharing, è possibile muoversi a basso costo. Con circa 130-160 euro si può organizzare un weekend completo, tutto incluso.