WhatsApp, hanno cancellato un messaggio prima che tu riuscissi a leggerlo? Ti svelo il trucco per recuperarlo

Sarà successo a tutti almeno una vola: ci inviano un messaggio su WhatsApp ma poi lo cancellano prima che riusciamo a leggerlo. C’è un modo semplicissimo per recuperarlo.

E’ sempre la stessa storia: il partner o la tua migliore amica ti inviano un messaggio su WhatsApp ma non si sa bene perché poi ci ripensano e cancellano tutto. E se chiedi che cosa c’era scritto, rispondono con un generico “Nulla di importante”. Così tu rimani con il dubbio che magari ti sei persa qualcosa di rilevante.

Altre volte, invece, riesci a leggere ma, in ogni caso, poco dopo il mittente cancella tutto e a te magari quel messaggio serviva come prova per dimostrare qualcosa. La possibilità di cancellare i messaggi su WhatsApp da un lato ma può essere comoda ma può trasformarsi anche in un inferno.

Comoda perché, tutto sommato, ci dà l’opportunità di rimediare ad un messaggio magari inviato troppo frettolosamente. Ma diventa un inferno per chi non riesce a leggere quanto è stato cancellato e resta a logorarsi nel dubbio. Come fare? C’è un modo semplicissimo per recuperare in un lampo i messaggi che sono stati cancellati. Devi solo sbloccare un’impostazione segreta che sicuramente non conosci ma che hai già sul tuo cellulare.

WhatsApp: ecco come recuperare i messaggi cancellati

Chi potrebbe vivere ormai senza WhatsApp? Presumo nessuno: è troppo comodo poter inviare gratuitamente tutti i messaggi che vogliamo. A volte, però, qualcuno invia ma poi se ne pente e cancella e noi rimaniamo con il dubbio. Di seguito ti svelo un trucchetto semplicissimo per recuperare tutti i messaggi cancellati.

Quando non riesci a leggere un messaggio che poi viene cancellato, resti con il dubbio di esserti persa qualcosa d’importante. Chissà che cosa voleva dirti il tuo partner? E se avesse voluto confessarti un tradimento? Oppure se la tua amica avesse volto confessarti qualcosa di interessante? Dal dubbio all’ansia e alla paranoia il passo è breve. Dunque meglio sgomberare il campo da ogni incertezza e andare a recuperare quello che ci siamo persi.

Stesso discorso se magari qualcuno ci confessa qualcosa e ammette le sue eventuali colpe ma poi cancella tutto per non lasciare tracce. Come recuperare il messaggio che incastra il mittente? Nessun problema: non serve essere geni dell’informatica, basta solo sbloccare una funzione segreta già presente su tutti i cellulari. Tutto quello che devi fare è:

andare su impostazioni;

cliccare su notifiche;

attivare “cronologia delle notifiche“.

In questo modo riuscirai a recuperare in pochi minuti tutti i messaggi anche se sono stati cancellati. Addio dubbi, addio ansie e paranoie. Non ti cambierà la vita ma sicuramente dormirai sonni più sereni senza chiederti che cosa ti avessero scritto di tanto importante.