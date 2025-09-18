Voglia di relax? Un luogo poco conosciuto per ritrovare la serenità: tanto verde e un lago spettacolare – viagginews.com

Questo posto è unico nel suo genere. È immerso nella natura incontaminata ed è meraviglioso. Merita assolutamente una possibilità.

In Italia, ci sono dei posti incantevoli. Fanno battere il cuore e permettono di immergersi in un’atmosfera completamente diversa. Le grandi città sono belle, ma è la natura che parla davvero all’anima delle persone. Il verde travolge i sensi e crea paesaggi da sogno.

Questa meta è perfetta per coloro che vogliono ritrovare la serenità e prendersi una piccola pausa dal caos di tutti i giorni. C’è anche un lago meraviglioso, dalle acque calme e adatto per chi desidera cimentarsi in qualche sport acquatico. Gli escursionisti e gli amanti del trekking troveranno pane per i loro denti.

Un posto così non esiste neanche nelle favole: ecco la meta perfetta per chi ama la natura

Le persone, spesso, sono attratte da mete estere. Lasciano l’Italia perché credono di poter vivere avventure più emozionanti al di fuori. In realtà, anche il nostro Paese ha tantissimo da offrire, soprattutto dal punto di vista naturalistico. Non bisogna farsi ingannare dai luoghi comuni, ma abbracciare ogni singola occasione.

Ai confini con il Trentino, a quasi 400 metri di altitudine, all’interno della Val Sabbia, sorge un lago incantevole che prende il nome di Lago d’Idro. È completamente circondato dalla natura e l’azione dell’uomo non ha ancora compromesso la magia del posto. I turisti, infatti, preferiscono concentrarsi altrove. Questo, però, non significa che non ne valga la pena.

Le acque del lago vanno benissimo per coloro che desiderano sperimentare sport come il windsurf e il sup, mentre i sentieri circostanti offrono tantissime opzioni per gli escursionisti più o meno esperti. La fauna non manca e non c’è stagione in cui il luogo non sia valorizzato. In inverno c’è la neve, mentre in estate si può fare il bagno, prendere il sole e rilassarsi sulle rive.

Prima di partire, ovviamente, si consiglia di raccogliere tutte le informazioni possibili e di indagare sulla possibilità di ricorrere a una guida turistica. In questo modo, ci si potrà rilassare completamente, senza temere di perdere l’orientamento o di commettere qualche errore. Il posto è facilmente raggiungibile. Da Milano, per esempio, dista solo due ore di macchia.

Le strutture per dormire non mancano. Alcune di esse offrono esperienze uniche, con alloggi particolari e a contatto con il verde. Molte di esse accolgono anche gli amici a quattro zampe, per un viaggio dedicato a tutta la famiglia.