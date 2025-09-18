Paccheri con patate, scamorza e pancetta: piatto economico con una doppia preparazione tra cui scegliere

Se vi serve un’idea per il pranzo o la cena abbiamo la ricetta dei paccheri con patate, scamorza e pancetta che è perfetta.

Cinque minuti di preparazione per un primo piatto molto gustoso ed economico. Scegliendo un altro formato di pasta e tenendo più brodo, poi, potrà diventare una deliziosa minestra. Una ricetta versatile, dunque, che soddisferà i palati di grandi e piccini.

Viviamo in Italia, la nazione con una tradizione culinaria d’eccellenza. In qualunque regione ci sono piatti tipici che sono una goduria per gli occhi e il palato. La varietà di primi, secondi, contorni, dolci è talmente ampia che c’è solo l’imbarazzo della scelta quando si deve scegliere cosa preparare per un pranzo con gli amici o una cena in famiglia.

Il bello è che tra i piatti più buoni ce ne sono tanti economici, nati proprio come piatti poveri e poi diventati il cuore pulsante della cucina italiana. Al solo pensiero sappiamo che avete già l’acquolina in bocca e siete pronti a dare sfogo al vostro estro culinario per realizzare una nuova ricetta. Avete mai preparato i paccheri con patate, pancetta e scamorza?

Ricetta gustosa e veloce, i paccheri con patate, pancetta e scamorza

Questa ricetta ha più versioni, tutte super gustose e veloci da preparare. La stima per la realizzazione è di 5 minuti mentre più lunga sarà la cottura. In ogni caso si tratta di passaggi molto semplici, adatti anche a chi è un principiante in cucina ma ha la voglia di stupire i commensali.

INGREDIENTI

300 grammi di patate

cipolla

pancetta

pepe

sale

spezie per patate arrosto

vino bianco

scamorza

paccheri

PREPARAZIONE

In una padella profonda fate rosolare la cipolla tagliata a fettine sottili. Tagliate la pancetta a cubetti e aggiungeteli alla cipolla. Fate rosolare qualche minuto. Tagliate le patate a cubetti e aggiungeteli agli altri ingredienti. Insaporite con le spezie, il sale e il pepe. Fate rosolare 5 minuti poi sfumate con il vino bianco. Coprite con acqua di cottura e fate cuocere le patate con coperchio socchiuso. Una volta terminata la cottura schiacciate le patate per rendere il sughetto più cremoso. Cotti i paccheri al dente aggiungeteli alla padella. Mettete la scamorza tagliata a cubetti e lasciatela sciogliere con fuoco basso.

In alternativa al vino e all’acqua di cottura si può preparare il brodo vegetale con sedano, carota, cipolla e usarlo per far cuocere le patate insieme alla pancetta e alla cipolla tritata finemente. Usando gli spaghetti come pasta ed evitando che il brodo si riduca troppo avrete realizzato una minestra deliziosa da arricchire con parmigiano, timo o rosmarino.