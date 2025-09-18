Paccheri con patate, scamorza e pancetta: piatto economico con una doppia preparazione tra cui scegliere

Se vi serve un’idea per il pranzo o la cena abbiamo la ricetta dei paccheri con patate, scamorza e pancetta che è perfetta. 

Cinque minuti di preparazione per un primo piatto molto gustoso ed economico. Scegliendo un altro formato di pasta e tenendo più brodo, poi, potrà diventare una deliziosa minestra. Una ricetta versatile, dunque, che soddisferà i palati di grandi e piccini.

Paccheri
Paccheri con patate, scamorza e pancetta: piatto economico con una doppia preparazione tra cui scegliere (Viagginews.com)

Viviamo in Italia, la nazione con una tradizione culinaria d’eccellenza. In qualunque regione ci sono piatti tipici che sono una goduria per gli occhi e il palato. La varietà di primi, secondi, contorni, dolci è talmente ampia che c’è solo l’imbarazzo della scelta quando si deve scegliere cosa preparare per un pranzo con gli amici o una cena in famiglia.

Il bello è che tra i piatti più buoni ce ne sono tanti economici, nati proprio come piatti poveri e poi diventati il cuore pulsante della cucina italiana. Al solo pensiero sappiamo che avete già l’acquolina in bocca e siete pronti a dare sfogo al vostro estro culinario per realizzare una nuova ricetta. Avete mai preparato i paccheri con patate, pancetta e scamorza?

Ricetta gustosa e veloce, i paccheri con patate, pancetta e scamorza

Questa ricetta ha più versioni, tutte super gustose e veloci da preparare. La stima per la realizzazione è di 5 minuti mentre più lunga sarà la cottura. In ogni caso si tratta di passaggi molto semplici, adatti anche a chi è un principiante in cucina ma ha la voglia di stupire i commensali.

Patate e scamorza
Ricetta gustosa e veloce, i paccheri con patate, pancetta e scamorza (Viagginews.com)

INGREDIENTI

  • 300 grammi di patate
  • cipolla
  • pancetta
  • pepe
  • sale
  • spezie per patate arrosto
  • vino bianco
  • scamorza
  • paccheri

PREPARAZIONE

  1. In una padella profonda fate rosolare la cipolla tagliata a fettine sottili.
  2. Tagliate la pancetta a cubetti e aggiungeteli alla cipolla.  Fate rosolare qualche minuto.
  3. Tagliate le patate a cubetti e aggiungeteli agli altri ingredienti.
  4. Insaporite con le spezie, il sale e il pepe.
  5. Fate rosolare 5 minuti poi sfumate con il vino bianco. Coprite con acqua di cottura e fate cuocere le patate con coperchio socchiuso.
  6. Una volta terminata la cottura schiacciate le patate per rendere il sughetto più cremoso.
  7. Cotti i paccheri al dente aggiungeteli alla padella. Mettete la scamorza tagliata a cubetti e lasciatela sciogliere con fuoco basso.

In alternativa al vino e all’acqua di cottura si può preparare il brodo vegetale con sedano, carota, cipolla e usarlo per far cuocere le patate insieme alla pancetta e alla cipolla tritata finemente. Usando gli spaghetti come pasta ed evitando che il brodo si riduca troppo avrete realizzato una minestra deliziosa da arricchire con parmigiano, timo o rosmarino.

