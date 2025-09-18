Matrimonio a prima vista, spoiler: Dario sconcertato, Roberta glielo confessa subito

Matrimonio a prima vista, c’è già il colpo di scena: Roberta è chiara, in un confronto con Dario gli confessa una brutta verità.

La nuova edizione di Matrimonio a prima vista ha esordito mercoledì 10 settembre 2025 con la presentazione delle tre coppie. Gli esperti, dopo un’attenta selezione, hanno scelto i protagonisti e, in base alle loro affinità e caratteristiche, li hanno uniti. Dario e Roberta sono una delle coppie del programma. Si sono visti la prima volta soltanto pochi minuti prima del sì, ma non tutto è andato per il verso giusto.

La donna ha raccontato, in uno spazio da parte, di non aver avuto subito il colpo di fulmine e di non essere quindi rimasta particolarmente colpita da lui. È apparsa abbastanza scossa e distante e non ha nascosto le sensazioni contrapposte provate nel corso della celebrazione. Nei nuovi episodi i due avranno modo di conoscersi meglio, ma Roberta, parlando con il suo sposo, gli farà una confessione inaspettata.

Matrimonio a prima vista, la confessione di Roberta spiazza Dario: non gli era mai successo prima

Nel corso delle nuove puntate di Matrimonio a prima vista Dario e Roberta avranno il tempo di conoscersi meglio durante la luna di miele alle Maldive e in seguito durante la convivenza. La donna è apparsa fin sa subito molto scossa, perché non è rimasta colpita da lui al primo sguardo. Nonostante le attenzioni del videomaker e la sua disponibilità e gentilezza, la sposa non se la sentirà di mentire e gli confesserà di non provare nessuna attrazione nei suoi confronti.

Un discorso che lascerà Dario profondamente stupito, dato che- come lui stesso le dirà- non ha mai vissuto una situazione del genere. Lo sposo cercherà- come previsto dal programma- di avvicinarsi a sua moglie, rispettando i suoi tempi e dandole modo di aprirsi. Roberta proverà comunque a rompere le distanze con l’uomo, mostrandosi più attenta e affetuosa, ma gli sforzi saranno continuamente interrotti dai suoi dubbi costanti.

Nonostante le buone intenzioni, non riuscirà a mettere completamente da parte la freddezza, non essendo attratta dall’uomo che le sta accanto. La mancanza di attrazione fisica nei confronti del marito rappresenta per lei un grosso problema che, al momento, non riesce a superare. A quanto pare la donna avrà bisogno di un aiuto più concreto, da parte dei tre esperti che hanno formato la loro coppia, per riuscire a lasciarsi andare. Naturalmente tutto potrebbe cambiare nel corso del programma, come è successo nelle scorse edizioni.