La palestra fa benissimo, ma attento a quello che tocchi: questi oggetti sono pieni di batteri – viagginews.com

Questi oggetti si trovano in palestra e sono tra i più sporchi in assoluto. Basta toccarli per entrare in contatto con tantissimi batteri.

I medici consigliano di fare movimento. Oltre a rilassare la mente, lo sport consente anche di rafforzare i muscoli, di bruciare calorie e di migliorare la propria salute in generale. È possibile allenarsi a casa, ma la palestra rappresenta l’ambiente ideale per i principianti. Ci sono personal trainer capaci di spiegare il corretto funzionamento degli attrezzi e di fornire le schede da seguire per allenamenti mirati e funzionali.

A volte, tuttavia, si tende a sottovalutare un aspetto chiave: l’igiene. Questi oggetti vengono toccati da tutti, ma quasi nessuno pensa di pulirli prima. Il numero di batteri presenti sulle loro superfici è davvero elevato. Ecco di quali si sta parlando.

Allenarsi in palestra, questi oggetti sono tra i più sporchi in assoluto: resterai sorpreso

Le palestre sono frequentate da tantissime persone ogni giorno. Il ruolo degli addetti alle pulizie è fondamentale, ma non è possibile igienizzare ogni singola attrezzatura tra un allenamento e l’altro. Questo comporta l’aumento del numero di batteri, che si moltiplicano molto velocemente.

Le parole del professore Jagdish Khubchandani, facendo riferimento agli studi effettuati, ha lasciato poco spazio ai dubbi: “Alcune superfici toccate frequentemente nelle palestre possono contenere più germi di un water in un bagno normale“. Per tale ragione, è bene non abbassare mai la soglia dell’attenzione.

Ecco di quali oggetti si sta parlando:

Tappetini : vengono usati nelle sale per stendersi e svolgere gli esercizi. Il modo migliore per ridurre il rischio è quello di non entrare direttamente in contatto con la loro superficie

: vengono usati nelle sale per stendersi e svolgere gli esercizi. Il modo migliore per ridurre il rischio è quello di non entrare direttamente in contatto con la loro superficie Maniglie degli attrezzi : vengono toccati continuamente da utenti che difficilmente si lavano le mani prima di cominciare l’allenamento

: vengono toccati continuamente da utenti che difficilmente si lavano le mani prima di cominciare l’allenamento Palle da ginnastica : non solo vengono toccate con le mani, ma rotolano anche a terra. Inoltre, spesso, sono realizzate con materiali ruvidi e porosi, che trattengono maggiormente i germi

: non solo vengono toccate con le mani, ma rotolano anche a terra. Inoltre, spesso, sono realizzate con materiali ruvidi e porosi, che trattengono maggiormente i germi Barre e manubri: il numero di batteri, qui, è davvero elevato. È fondamentale non portare le mani agli occhi o alla bocca. Così facendo, si ridurrà il rischio di contaminazione

È importante specificare che il sistema immunitario, nella maggior parte dei casi, riesce a combattere efficacemente i batteri. Nonostante ciò, qualche accortezza in più non guasta. Si consiglia di portare il proprio tappetino da casa, di lavarsi sempre le mani dopo essersi allenati e di portare un telo per coprire panche e schienali durante l’allenamento.