Bonifici, dal 9 ottobre scattano le nuove regole: cosa cambia per i correntisti

Dal prossimo 9 ottobre entreranno in vigore le nuove regole che riguardano i bonifici istantanei: cosa cambia per i correntisti.

Si avvicina la data in cui entrerà in vigore la seconda parte del regolamento europeo che ha disposto nuove norme in relazione ai bonifici istantanei. Tali modifiche, considerato l’aumento considerevole dei bonifici istantanei, sono state introdotte dall’Unione Europea con l’obiettivo di incentivare l’utilizzo di strumenti di pagamento tracciabili.

La prima parte del nuovo regolamento è già in vigore dallo scorso 9 gennaio da quando le banche hanno dovuto allineare i costi per le commissioni tra bonifici ordinari ed istantanei. Le disposizioni dal 9 ottobre, invece, puntano a rendere più sicuri tali strumenti di pagamento per evitare truffe.

Bonifici istantanei, dal 9 ottobre in vigore le nuove regole: tutto quello che c’è da sapere

Ormai i bonifici istantanei sono sempre più utilizzati in tutto il mondo. Questi strumenti di pagamento consentono di trasferire denaro in pochi secondi ed il servizio, al contrario dei bonifici ordinari, è disponibile 7 giorni su 7 e 24 ore su 24.

Per cercare di rendere più sicuri e alla portata di tutti i bonifici istantanei, l’Unione Europea ha introdotto il nuovo regolamento numero 204/886. La normativa ha previsto due step con differenti date. La prima parte, entrata in vigore lo scorso 9 gennaio, prevedeva che le banche allineassero i costi delle commissioni tra bonifici istantanei ed ordinari e permettessero ai clienti di effettuare bonifici istantanei se offrivano già la possibilità di disporre quelli ordinari.

Dal prossimo 9 ottobre, invece, scatteranno le nuove disposizioni che si concentreranno sulla sicurezza del metodo di pagamento. Nel dettaglio, i correntisti potranno disporre bonifici istantanei mediante gli stessi canali di quelli tradizionali e sarà introdotto un sistema di verifica del destinatario che permetterà di controllare la corrispondenza tra l’Iban ed il nome di chi riceverà il denaro. Questo sistema, considerato che i bonifici istantanei non permettono di bloccare l’operazione come accade con quelli ordinari, aumenta la sicurezza delle transazioni cercando di limitare le truffe.

Il sistema, che sfrutta una tecnica chiamata Vop (Verification of payee), consente di controllare se i dati del beneficiario coincidano con quelli presenti nell’archivio del Psp (Prestatore di servizi di pagamento). In seguito, indipendentemente dalla corrispondenza dei dati, il correntista potrà decidere di effettuare o meno il bonifico, ma se le informazioni non coincidono l’istituto bancario sarà esonerato dalla responsabilità di un’eventuale operazione errata.

Come previsto dallo stesso regolamento, per i Paesi membri dell’Unione Europea, ma la cui moneta non è l’euro, l’adeguamento è previsto a partire dal 2027.