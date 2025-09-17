Hai già in casa quello che ti serve per pulire davvero la guarnizione della lavatrice: ecco cos’è – viagginews.com

Per pulire la guarnizione della lavatrice usa questi ingredienti che hai già in casa e vedrai che differenza.

La lavatrice è uno degli elettrodomestici che usiamo di più e dobbiamo fare in modo che sia sempre pulita proprio perché è qui che laviamo i nostri vestiti. Con il passare del tempo può danneggiarsi, specie la guarnizione che si trova al suo interno e per pulirla ed evitare che si deteriori, ci sono tre ingredienti che hai già in casa che puoi usare.

La gomma della lavatrice svolge una funzione chiave all’interno della lavatrice perché è ciò che consente la chiusura ermetica di questo elettrodomestico in modo che il processo di lavaggio possa essere eseguito. Tuttavia, con il tempo, è molto comune che la guarnizione inizi a deteriorarsi, il che può portare alla formazione di cattivi odori, all’accumulo di muffa e persino al malfunzionamento della macchina. Ecco quindi come devi pulirla con degli ingredienti naturali, proprio per evitare il peggio.

Cosa usare per pulire la guarnizione della lavatrice

Per evitare che la guarnizione della lavatrice si usuri è importante pulirla di frequente e puoi usare tre ingredienti davvero efficaci e che hai già a casa. Quindi questo rimedio è anche economico.

Ti occorrerà unire:

1/4 di bicarbonato di sodio

1/4 di aceto bianco

1/4 di tazza di acqua

Il procedimento è molto semplice:

Mescola il bicarbonato di sodio con la tazza d’acqua e poi versa la miscela in un contenitore spray o versa direttamente nel cestello Mescola nello stesso contenitore l’aceto bianco con l’acqua e il bicarbonato e aggiungi nel cestello. Sia il bicarbonato di sodio che l’aceto si combineranno e creeranno una schiuma che aiuterà ad eliminare così i residui di sporco, il grasso, l’unto e i batteri Esegui un lungo ciclo di lavaggio con acqua calda che permetterà la pulizia del cestello.

Quindi ti servono solo tre ingredienti: bicarbonato, aceto e acqua, per far tornare pulita la guarnizione della lavatrice ma anche il cestello. Esegui questa pulizia frequentemente in modo da preservare la durata utile di questo elettrodomestico così essenziale per noi in casa ma anche per evitare che si formino cattivi odori che potrebbero poi trasferirsi sui capi che laviamo in lavatrice.

In genere dobbiamo ricordarci di effettuare questa manutenzione ordinaria della lavatrice così da non compromettere il suo funzionamento che passa anche attraverso la guarnizione.