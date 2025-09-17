Aggiungi poche gocce nel ferro da stiro e il bucato profumerà per settimane: è un trucco pazzesco – viagginews.com

Con sole poche gocce nel ferro da stiro il tuo bucato avrà un profumo buonissimo per diverse settimane: il trucco sorprendente e facile da applicare.

Uno dei grandi problemi collegati al bucato è quello del suo profumo: quante volte, stendendo i panni appena lavati, non ci sentiamo pienamente soddisfatti del loro odore? Ovviamente, questo può dipendere da diversi fattori, e magari aspettare di stendere i panni tirati fuori dalla lavatrice può non aiutare.

In ogni caso, a prescindere dal lavaggio o altro, resta da capire come fare per far profumare i panni una volta asciugati; in molti non lo sanno, ma anche in questa occasione il ferro da stiro può essere un grandissimo alleato e darci l’opportunità di mettere in pratica un trucco velocissimo e davvero funzionale.

Con pochissime gocce, il bucato profumerà per settimane: è veramente incredibile come in un modo così facile si può risolvere il problema dell’odore dei nostri panni! Ecco in cosa consiste e qual è il procedimento, provare per credere…

Poche gocce nel ferro da stiro e il tuo bucato sarà profumatissimo: fai così

A prescindere dai profumatori commerciali che si trovano in vendita nei vari negozi, esiste un altro rimedio per profumare il bucato durante la fase di stiratura; non soltanto è un “trucco” pratico da utilizzare (servono solamente pochi ingredienti), ma è anche piuttosto economico.

Per prima cosa, dobbiamo procurarci dell’acqua profumata: possiamo direttamente versare all’interno del flacone dell’acqua distillata (quella da utilizzare per la stiratura) qualche goccia di un profumo già pronto, agitare e mescolare prima di inserire la soluzione nel ferro da stiro. In alternativa, possiamo direttamente fare in casa l’acqua profumata: basta avere a portata di mano acqua distillata, olio essenziale e bicarbonato.

In una ciotola, vanno versati 250 ml di acqua distillata, a cui aggiungere un cucchiaio di bicarbonato di sodio e alcune gocce di olio essenziale; il bicarbonato, con le sue proprietà, è in grado di trattenere la fragranza dell’olio essenziale, garantendo una maggior persistenza sui capi.

La soluzione va preparata almeno quattro giorni prima dell’utilizzo, perché va prima fatta riposare (affinché il profumo possa depositarsi bene nella soluzione). Massima attenzione alle gocce di olio essenziale: ne bastano solamente due, altrimenti c’è il rischio di macchiare il bucato. In modo rapido e veloce, grazie a quest’acqua profumata, potremo dare al nostro bucato il profumo che più ci aggrada, senza più dover pensare ai cattivi odori che spesso persistono dopo il lavaggio!