Torna in forma a settembre: scopri le buone abitudini per perdere peso senza accorgersene – Viagginews.com

Vuoi perdere alcuni chili di troppo accumulati durante le vacanze? Scopri come raggiungere una forma fisica invidiabile.

Il relax tipico delle vacanze estive e la spensieratezza dei pranzi e delle cene di agosto, possono compromettere il proprio peso corporeo e aumentarlo in modo silenzioso. Al rientro dalle ferie, difatti, sono in molti ad accorgersi di un numero più alto sulla bilancia e di alcuni cambiamenti del fisico.

Nonostante l’apparente difficoltà nel perdere peso prima dell’inizio dell’anno lavorativo, riuscirci non è una operazione impossibile. Seguendo alcuni accorgimenti fondamentali, come l’alimentazione corretta e l’attività fisica graduale, è possibile rimettersi in forma anche a pochi giorni dall’inizio degli impegni di lavoro di settembre.

In vista dell’inizio del nuovo anno lavorativo, è bene approcciarsi ad una routine caratterizzata da buone e sane abitudini, pensate per mantenere la costanza giusta a lungo termine. Con questi suggerimenti, da seguire in qualsiasi momento della giornata, rimettersi in forma risulterà essere un gioco da ragazzi.

Perdi peso a settembre con queste buone abitudini

Per rimettersi in forma dopo le vacanze estive, una routine detox risulta essere il modo più efficace per eliminare i chili di troppo senza accorgersene. Riprendere una alimentazione corretta, perfettamente bilanciata nei nutrienti, senza privarsi dei propri cibi preferiti, è la soluzione giusta per eliminare il grasso in eccesso. Il primo pasto della giornata, per esempio, dovrà risultare sostanzioso e ricco di proteine, in modo tale da evitare i momenti di fame durante la mattinata.

Via libera a uova, verdure, yogurt greco con cereali integrali e all’avocado con pane integrale. Anche durante la pausa pranzo, è fondamentale rispettare il giusto apporto di proteine, essenziali per la perdita di peso. Dopo giorni di alimentazione ricca di grassi saturi, è utile concentrarsi sull’assunzione di proteine magre, come il pesce. Quest’ultimo, ideale durante il pranzo, può accompagnare contorni di verdura, riso o cereali integrali.

Per cena, invece, è fondamentale optare per un pasto più leggero ma altrettanto ricco di proteine, cereali integrali e verdure. Controllare le porzioni, inoltre, evita gli spuntini notturni e aiuta a stabilizzare l’energia serale. Ad ogni pasto, tuttavia, è fondamentale non dimenticare le verdure, le quali dovranno essere protagoniste di tutte le portate del giorno. E per concludere, l’idratazione rappresenta l’ultimo tassello del percorso di rimessa in forma, essenziale per depurare il corpo e eliminare i liquidi in eccesso.