Torna in forma a settembre: scopri le buone abitudini per perdere peso senza accorgersene – Viagginews.com

Torna in forma a settembre: scopri le buone abitudini per perdere peso senza accorgersene

di

Vuoi perdere alcuni chili di troppo accumulati durante le vacanze? Scopri come raggiungere una forma fisica invidiabile. 

Il relax tipico delle vacanze estive e la spensieratezza dei pranzi e delle cene di agosto, possono compromettere il proprio peso corporeo e aumentarlo in modo silenzioso. Al rientro dalle ferie, difatti, sono in molti ad accorgersi di un numero più alto sulla bilancia e di alcuni cambiamenti del fisico.

Nonostante l’apparente difficoltà nel perdere peso prima dell’inizio dell’anno lavorativo, riuscirci non è una operazione impossibile. Seguendo alcuni accorgimenti fondamentali, come l’alimentazione corretta e l’attività fisica graduale, è possibile rimettersi in forma anche a pochi giorni dall’inizio degli impegni di lavoro di settembre.

In vista dell’inizio del nuovo anno lavorativo, è bene approcciarsi ad una routine caratterizzata da buone e sane abitudini, pensate per mantenere la costanza giusta a lungo termine. Con questi suggerimenti, da seguire in qualsiasi momento della giornata, rimettersi in forma risulterà essere un gioco da ragazzi.

Perdi peso a settembre con queste buone abitudini

Per rimettersi in forma dopo le vacanze estive, una routine detox risulta essere il modo più efficace per eliminare i chili di troppo senza accorgersene. Riprendere una alimentazione corretta, perfettamente bilanciata nei nutrienti, senza privarsi dei propri cibi preferiti, è la soluzione giusta per eliminare il grasso in eccesso. Il primo pasto della giornata, per esempio, dovrà risultare sostanzioso e ricco di proteine, in modo tale da evitare i momenti di fame durante la mattinata.

Via libera a uova, verdure, yogurt greco con cereali integrali e all’avocado con pane integrale. Anche durante la pausa pranzo, è fondamentale rispettare il giusto apporto di proteine, essenziali per la perdita di peso. Dopo giorni di alimentazione ricca di grassi saturi, è utile concentrarsi sull’assunzione di proteine magre, come il pesce. Quest’ultimo, ideale durante il pranzo, può accompagnare contorni di verdura, riso o cereali integrali.

Per cena, invece, è fondamentale optare per un pasto più leggero ma altrettanto ricco di proteine, cereali integrali e verdure. Controllare le porzioni, inoltre, evita gli spuntini notturni e aiuta a stabilizzare l’energia serale. Ad ogni pasto, tuttavia, è fondamentale non dimenticare le verdure, le quali dovranno essere protagoniste di tutte le portate del giorno. E per concludere, l’idratazione rappresenta l’ultimo tassello del percorso di rimessa in forma, essenziale per depurare il corpo e eliminare i liquidi in eccesso.

