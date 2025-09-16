Incentivi auto fino a 11 mila euro, partenza (forse) entro ottobre: scopri se puoi richiederli

Sono in arrivo gli incentivi auto fino a 11 mila euro, ad ottobre potrebbero arrivare gli aiuti per gli italiani. Chi potrà ottenerli?

L’Ecobonus auto tarda ad arrivare perché si sta perfezionando la piattaforma informativa indispensabile per prenotare l’incentivo e per un ritardo nell’aggiornamento ISTAT delle Aree Urbane Funzionali. Gli sconti, infatti, saranno dedicati sono ai residenti nelle zone FUA ossia 83 territori con 1.892 Comuni per un totale di 32,8 milioni di abitanti.

Le FUA sono zone caratterizzate dalla presenza di almeno 50 mila abitanti e da un forte pendolarismo e criticità in relazione all’inquinamento atmosferico e alla qualità dell’aria. I territori che rappresentano sono contesti urbani integrati e interconnessi dal punto di vista economico. I residenti in queste aree urbane funzionali potranno avere accesso agli incentivi auto insieme alle microimprese con sede legale in una FUA.

Da Roma a Milano, da Bari a Catania, da Parma ad Acireale passando per Battipaglia e Sassuolo c’è grande fermento per l’arrivo degli incentivi previsto per metà ottobre. L’Ecobonus è arrivato dopo il via libera dell’Unione Europea al Piano Nazionale di ripresa e resilienza e sarà finanziato da 597 milioni di euro, risorse che arrivano dal mancato raggiungimento degli obiettivi per le infrastrutture di ricarica elettrica.

I requisiti per ottenere gli incentivi auto

Per accedere agli incentivi occorrerà comprare un’auto elettrica a fronte della rottamazione di un vecchio veicolo con motore a combustione. Il mezzo da rottamare, nello specifico, dovrà essere una macchina con classificazione fino ad Euro 5. Il valore del contributo, invece, dipenderà dall’ISEE del richiedente. Se inferiore a 30 mila euro verranno erogati fino a 11 mila euro mentre con ISEE compreso tra 30 mila e 40 mila euro l’incentivo massimo sarà di 9 mila euro.

Il prezzo massimo dell’auto da comprare potrà essere di 42.700 euro IVA compresa. Lo sconto per i veicoli commerciali sarà del 30% con tetto massimo di 20 mila euro. Si attende l’aggiornamento delle FUA per dare il via all’incentivo e alla piattaforma che servirà per inoltrare la domanda. Un ritardo (inizialmente la dead line era fissata per fine settembre) che rallenterà le vendite perché giustamente gli italiani aspetteranno il contributo per risparmiare sull’acquisto di un’auto elettrica.

Il Presidente Unrae Roberto Pietrantonio ha sottolineato che “L’annuncio degli incentivi da parte del Mase, ancora senza seguito concreto, ha avuto l’effetto di congelare il mercato. Molti clienti stanno rimandando l’acquisto in attesa dei Bonus”. Di conseguenza quest’attesa paralizza le vendite. La richiesta è di accelerare e attivare gli incentivi il prima possibile.