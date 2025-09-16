E se alla carbonara ci facessimo un risotto? Prova questa variante e non potrai più farne a meno

La classica carbonara appartiene al passato, proviamola in versione risotto e il gusto ci sorprenderà: è una vera delizia.

La carbonara è uno dei piatti più iconici e discussi della cucina italiana, in particolare della tradizione romana. Semplice negli ingredienti ma complessa nell’equilibrio, è diventata un simbolo di autenticità gastronomica, spesso al centro di dibattiti tra puristi e reinterpretazioni creative.

L’origine della carbonara è avvolta da un certo mistero. Una delle teorie più accreditate risale al secondo dopoguerra, quando i soldati americani in Italia avevano a disposizione razioni di uova in polvere e bacon: si dice che furono i cuochi locali a unirli alla pasta, creando un piatto nuovo, poi trasformato grazie all’aggiunta di ingredienti locali.

Carbonara, trasformiamola in un cremosissimo risotto: verrà una vera delizia

Con il passare del tempo, sono tantissime le versioni che si sono susseguite. Proprio per questo oggi, vogliamo mostrarvene una incredibilmente deliziosa. Gli ingredienti sono quelli di sempre, ma con una sola e sostanziale differenza, invece dei classici spaghetti andremo ad usare del riso. Verrà così un cremoso risotto alla carbonara tutto da provare.

Ingredienti per 4 persone:

Riso Carnaroli 320 g

Tuorli a pasta gialla 8

Guanciale 250 g

Pecorino Romano DOP 100 g

Vino bianco 50 g

Brodo vegetale 1 l

Pepe nero q.b.

Procedimento:

Per prima cosa prendere i tuorli e metterli tutti in una ciotola Unire il pecorino grattugiato, il pepe e e amalgamare il tutto Sistemare la ciotola su un pentolino a bagnomaria e mescolare fin quando non si otterrà un composto fluido e cremoso Passare al desso al guanciale e dopo aver eliminato la cotenna, tagliarlo a listarelle Sistemarlo in una padella ben calda e lasciarlo ‘sudare’ fin quando non diventerà bello scuro e croccante In una casseruola mettere il riso e tostarlo a secco, cioè senza l’aggiunta di liquidi Non appena i chicchi inizieranno a prendere colore, sfumare con il vino bianco Quindi portare il riso a cottura unendo man mano del brodo vegetale caldo Una volta raggiunti i 3/4 di cottura, spegnere la fiamma, coprire un coperchio e far riposare per circa 3 minuti A questo punto unire la crema di uova, metà del guanciale e mantecare, sempre a fiamma spenta.

Ora non resta che impiattare, decorare con il guanciale rimasto e servire ben caldo. Ed ecco che il risotto alla carbonara è pronto per essere gustato.