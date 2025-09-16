Bucarest, cosa vedere in soli 3 giorni: l’itinerario perfetto per ammirare le sue bellezze

Bucarest in soli 3 giorni? Perditi fra queste meraviglie con questo itinerario completo. Tutti i luoghi che dovreste visitare.

Sogni di visitare Bucarest, ma hai a disposizione pochi giorni? Ti diciamo come organizzare tutto al meglio, così da scongiurare spiacevoli inconvenienti una volta giunti sul posto. La città è nota perché offre una combinazione perfetta.

Per intenderci sarà possibile ammirare monumenti storici, ma è anche possibile visitare spazi verdi. Nel dettaglio l’obiettivo è quello di capire quali sono le principali attrazioni, non resta che preparare i bagagli e prepararti a vivere un’esperienza unica.

Bucarest: l’itinerario perfetto se hai solo 3 giorni a disposizione

Visitare Bucarest è il sogno di molti, ma per molti riuscire a vedere le maggiori attrazioni in pochi giorni potrebbe essere un’impresa ardua, ma cosa c’è di vero? Come abbiamo già detto la città offre una combinazione perfetta se l’obiettivo è quello di visitare monumenti, ma anche di concedersi relax non resta che dirvi che siete nel posto giusto perché abbiamo pensato di stilare una lista di tutti i luoghi che necessitano una visita se vi trovate a Bucarest.

Pronti? Il primo giorno è bene dedicarlo al centro storico di Bucarest, per chi non lo sapesse proprio qui è possibile visitare Piața Revoluției, proprio qui sarà anche possibile visitare l’Ateneo Rumeno, vi suggeriamo anche di assistere ad un concerto. Lo stesso giorno non perdetevi assolutamente una lunga passeggiata nella nota Calea Victoriei, si tratta di una delle strade più antiche della capitale, proprio qui sarà possibile perdersi tra i palazzi storici e fra le boutique di lusso. A pochi passi sarà possibile anche visitare il Museo Nazionale di Storia della Romania, qui sarà possibile ammirare tesori d’oro. Ovviamente per terminare la giornata non puoi non fare una visita al Palazzo del Parlamento, sarà possibile partecipare a una visita guidata.

Il secondo giorno, invece, si potrebbe dedicare alla natura e alla cultura. Quali sono i luoghi che meritano una visita? Non si può non iniziare la giornata visitando l’Arcul de Triumf, il monumento noto in tutto il mondo perché celebra l’unità della Romania. Potete poi proseguire verso il Museo del Villaggio, questo si trova proprio all’interno del Parco. Qui vi ritroverete a passeggiare tra le abitazioni in legno e non dimenticate che sarà possibile conoscere tutte le tradizione dei villaggi rumeni. Sarà possibile prendere parte a tantissime attività, dunque, un luogo perfetto anche per i più piccoli. Nel pomeriggio poi spazio al relax, dunque, dirigetevi verso il Parco Herăstrău, il luogo vanta oltre 200 ettari di verde e una volta sul posto chi vorrà potrà noleggiare una barca.

L’ultimo giorno potrebbe essere dedicato ad un’escursione fuori Bucarest, vi consigliamo di fare un salo verso il villaggio Snagov, dista circa 45 chilometri dalla capitale. Perché vi suggeriamo proprio questa meta? Semplice per via del suo monastero, la particolarità sta nella sua posizione, infatti, si trova in mezzo al lago. Ovviamente per raggiungere il luogo è fondamentale affittare un’imbarcazione, la giornata passerà in fretta tra relax e natura. Non resta che preparare i bagagli e fare un salto fra le meraviglie succitate