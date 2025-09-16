Allarme influenza, milioni di casi nei prossimi mesi: il nuovo virus e come difendersi secondo l’esperto – viagginews.com

Secondo l’esperto virologo si prevedono milioni di contagi nei prossimi mesi: arriva la pericolosa influenza stagionale che, quest’anno più del solito, colpirà gli italiani.

Passa l’estate, il caldo e le belle giornate lasciano il posto alle temperature più fresche. Con l’autunno alle porte arrivano anche i primi malanni, che accompagneranno gli italiani per le prossime stagioni 2025-2026. La presenza dei virus, in realtà, si è manifestata con potenza non trascurabile già nelle ultime settimane.

A creare particolare disagio è stata una vecchia e sgradita conoscenza. Il Covid-19 è tutt’altro che sparito. Al contrario, si è ripresentato mettendo in ginocchio le difese immunitarie con la sua variante Stratus (XFG). Dati di contagio in aumento che hanno riacceso l’attenzione sulla Sars-CoV-2.

Era salito a 2.824 il numero di casi registrati dal Ministero della Salute tra il 4 e il 10 settembre in Italia, con un incremento modesto ma rilevante rispetto alla settimana precedente. Una situazione che, secondo gli esperti, per il momento non dovrebbe ancora preoccupare.

E se la mutazione in questione si fa riconoscere per sintomi quali mal di gola, tosse secca, dolori diffusi, congestione nasale e febbre, non è questa l’unica influenza che metterà a dura prova nei mesi a venire. Il virologo Fabrizio Pregliasco ha lanciato l’allarme all’Adnkronos Salute.

“Stagione influenzale pesante”: le parole del virologo

Se da una parte il Covid potrebbe proseguire la sua cavalcata autunnale, dall’altra un’influenza ugualmente temibile avanza minacciosa. I primi casi sporadici si sono già presentati, ha annunciato Pregliasco, parlando dei “dati non confortanti” che giungono dall’Australia.

Il continente è reduce, stando a quanto rivelato dall’esperto, da tre stagioni difficili. L’ultima in particolar modo, corrispondente alla prossima in arrivo in Europa, è stata caratterizzata dalla presenza incisiva dei virus A/H3N2 e B/Victoria.

Informazioni che fanno pensare ad un periodo piuttosto buio anche per il nostro Paese. Un quadro poco incoraggiante considerando che, secondo il direttore della Scuola di specializzazione in Igiene e Medicina preventiva dell’università Statale di Milano, un italiano su quattro sarà “colpito da sindromi simil-influenzali.”

Tradotto in percentuale, ciò significherebbe che una parte di popolazione tra il 15% e il 25% sarà coinvolta, per un totale di casi simili a quelli dell’anno precedente, quando 16 milioni di persone sono state contagiate dall’influenza.

Il dottore ha parlato nello specifico di un “mescolone di virus respiratori”, la cui diffusione sarà strettamente legata anche alle condizioni meteorologiche: “Tutto dipenderà come sempre anche dal meteo, da quanto e per quanto a lungo il freddo sarà intenso.”

Anche in questo caso ad particolarmente a rischio sono i soggetti fragili, nei quali la nuova influenza potrà portare conseguenze anche gravi. La scelta migliore per difendersi e proteggere queste persone dunque, come affermato da Anna Teresa Palamara del Dipartimento di Malattie infettive dell’Iss, è “vaccinarsi secondo le indicazioni del ministero della Salute”. Un lavoro di squadra per una campagna vaccinale che, secondo Pregliasco, deve essere svolta in collaborazione con i medici specialisti.