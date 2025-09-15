GF, risolto il mistero di Pamela Petrarolo: perché il fratello era scomparso da 2 anni

Sono trascorsi due anni da quando il fratello di Pamela Petrarolo aveva fatto perdere le sue tracce: l’ex gieffina ha rivelato il motivo della sua scomparsa.

Ogni anno il Grande Fratello regala racconti di vita ai telespettatori. Il reality, che si prepara ad approdare su Canale 5 con una nuova edizione condotta da Simona Ventura, la scorsa stagione prevedeva la presenza dei Vip.

Tra questi, anche le ex di Non è la Rai, dapprima entrate in trio per poi diventare concorrenti singole. Particolarmente apprezzata dagli inquilini e dal pubblico, è stata Pamela Petrarolo. Classe 1976, è diventata popolare nei primi anni Novanta partecipando al celebre programma di Gianni Boncompagni.

Tutti conoscevano il suo lato pubblico da showgirl, ma era ancora poco nota la sua sfera privata. La gieffina ha toccato il cuore dei telespettatori raccontato di vivere insieme ai suoi cari, un vero e proprio dramma familiare.

“Mio fratello Manuel è da due anni che ormai è lontano da casa, che non sappiamo nulla di lui, a parte qualche piccola informazione ricavata a destra e sinistra, ma c’è sempre la paura che non sia vero”, aveva detto a Silvia Toffanin nel febbraio 2025.

Ne ha parlato nello stesso studio in cui è tornata a distanza di mesi, rivelando degli importanti aggiornamenti sulla tragica situazione. Il fratello di Pamela Petrarolo è stato ritrovato, ma qualcosa ha lasciato con l’amaro in bocca.

Ritrovato il fratello di Pamela Petrarolo: le rivelazioni a Verissimo

In lacrime di fronte alle telecamere del Grande Fratello, Pamela Petrarolo aveva spiegato che lei e i suoi parenti avevano sporto denuncia per la scomparsa del fratello e che, poco prima del suo ingresso, avevano pensato di rivolgersi al programma Chi l’ha visto?.

Fortunatamente la disperazione si è trasformata in certezza quando il 36enne è stato rintracciato dalle forze dell’ordine. “Mio fratello è tornato. È stato ritrovato il 17 giugno. Dopo due anni e mezzo arriva la notizia del ritrovamento: in piena notte hanno chiamato mia mamma. La polizia le dice che l’hanno trattenuto ed è in stato di fermo. Lei pensava fosse uno scherzo”, ha dichiarato la showgirl in una nuova puntata di Verissimo.

La gioia del ritrovamento è stata però accompagnata dall’amarezza dell’arresto. L’uomo, al momento del fermo, era a bordo di un’auto rubata con la quale sono state effettuate delle rapine a Roma.

“L’ho visto provato, sciupato. Mi ha chiesto scusa, si è trovato in brutte situazioni e adesso vediamo come va”, sono state le parole della madre. “La situazione è cambiata perché possiamo videochiamarlo e poi mia mamma e mio papà sono riusciti ad andare da lui, dove sta scontando gli arresti domiciliari per furto”, ha commentato la Petrarolo.

Il dispiacere dunque, continua ad esserci seppur affievolito dalla sicurezza che il fratello sia sano e salvo. L’ultimo avvistamento del ragazzo risaliva al funerale della nonna.