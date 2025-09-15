Ami le crociere? Da adesso puoi vivere per sempre su una di queste navi: arriva il Golden Passport – viagginews.com

Sono tante le persone che vorrebbero andare a vivere su una nave da crociera. Sorprendentemente, con il Golden Passport, è davvero possibile farlo.

Le crociere possono essere un vero e proprio sogno. Le persone adorano lanciarsi in questa avventura. È un modo perfetto per staccare la spina e visitare luoghi incantevoli. Inoltre, a bordo, è presente ogni possibile comfort. Piscine, musica, buon cibo, divertimenti e possibilità di socializzare non mancano di certo.

In pochi sanno che, grazie a un’offerta imperdibile, è possibile trasformare il viaggio di una settimana in uno stile di vita permanente. Si tratta di una trovata eccezionale, che sta facendo gola a molti. La notizia, soprattutto tra gli amanti dei viaggi e del mare, non è di certo passata inosservata.

Andare a vivere in crociera, puoi farlo davvero: ecco che cosa ti serve

Moltissime persone, per le loro vacanze, decidono di andare in crociera. Si tratta di un’alternativa meravigliosa per vivere momenti unici e indimenticabili. Alcune di loro restano così affascinate dall’esperienza da volerla replicare ancora e ancora. La compagnia ‘Villa Vie Residences’, così, ha pensato di lanciare un programma dedicato proprio a questi individui. Prende il nome di ‘Orizzonti Infiniti’ ed è un vero sogno a occhi aperti.

Il Golden Passport consente di vivere in crociera in modo permanente, godendo dei servizi presenti e visitando le mete previste dalle tratte. In totale, si contano ben 400 destinazioni diverse presenti in 140 Paesi. I tour hanno la durata di circa tre anni e non c’è alcun limite al loro numero. Dopo averne finito uno, ci si può imbarcare nuovamente.

Sfortunatamente, l’iniziativa non è rivolta a tutti, ma solo ai pensionati. Non dovranno preoccuparsi più di nulla. La formula in questione, infatti, comprende i pasti, il servizio lavanderia, le pulizie della cabina, i divertimenti e Internet. Con una piccola spesa aggiuntiva, si possono includere anche visite mediche e voli illimitati.

La nota più dolente, ovviamente, riguarda i costi. Per calcolare il prezzo corretto, bisogna tenere in considerazione l’età del soggetto. Alle persone che hanno superato i 90 anni, vengono chiesti 90.000 dollari (quasi 80.000 euro), mentre chi ha tra i 50 e i 60 anni deve pagare ben 299.999 dollari (circa 258.000 euro).

È inutile dire che si tratta di cifre notevoli. Esse sono inversamente proporzionali all’età visto che più si è ‘grandi’ e meno si spende. Ad ogni modo, può essere la soluzione perfetta per valorizzare un periodo della vita che, a volte, presenta meno stimoli.