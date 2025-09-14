Valigia che puzza di muffa, questi tre rimedi la faranno tornare come nuova: non spendi niente – viagginews.com

Avere a che fare con una valigia che odora di muffa non è affatto piacevole. Con questi rimedi naturali, tuttavia, si può risolvere facilmente il problema.

Quasi tutti sono tornati dalle vacanze per riprendere la loro routine. Le scuole stanno riaprendo i battenti e le aziende hanno bisogno nuovamente dei loro lavoratori. A volte, a causa della fretta e della poca voglia di mettere tutto in ordine, le valigie non vengono svuotate subito. Al loro interno resta sempre qualcosa e ciò non aiuta a pulirle al meglio.

Al contrario, quando vengono aperte, si può avvertire un odore sgradevole, che non va via neanche con gli spray profumati più forti. Per fortuna, è facile ricorrere ai ripari. Questi tre rimedi naturali sono utilissimi e alla portata di tutti. Si mettono in pratica con una facilità sorprendente.

Valigie e cattivi odori, è così che li sconfiggi del tutto: questi rimedi naturali sono una bomba

Le valigie dovrebbero essere sempre profumate. Quando emanano un cattivo odore, infatti, rischiano di impregnare anche gli abiti e gli oggetti che vengono posti al loro interno. È buona norma svuotarle subito dopo la fine del viaggio. L’eventuale umidità, infatti, è in grado di favorire la formazione di muffa.

Esistono dei rimedi naturali capaci di fare la differenza. Non bisogna neanche spendere nulla perché si tratta di ingredienti che, solitamente, si hanno già in casa. Basta davvero poco per ottenere il risultato desiderato. Con qualche piccola attenzione in più, le valigie torneranno a profumare di pulito.

Ecco che cosa usare:

Bicarbonato di sodio : prendere una quantità abbondante di bicarbonato di sodio, cospargere con la polverina le aree interne della valigia e attendere una notte intera. Al risveglio, eliminare i residui con l’ausilio dell’aspirapolvere.

: prendere una quantità abbondante di bicarbonato di sodio, cospargere con la polverina le aree interne della valigia e attendere una notte intera. Al risveglio, eliminare i residui con l’ausilio dell’aspirapolvere. Aceto e acqua : creare una miscela con le stesse quantità di acqua e aceto. Spostarla in un contenitore spray e distribuire il liquido nella valigia. È possibile aggiungere anche qualche goccia di olio essenziale

: creare una miscela con le stesse quantità di acqua e aceto. Spostarla in un contenitore spray e distribuire il liquido nella valigia. È possibile aggiungere anche qualche goccia di olio essenziale Fogli di giornali: prendere dei fogli di giornali, tagliarli e appallottolarli. Poi metterli all’interno della valigia senza dimenticare le tasche interne ed esterne. Attendere qualche giorno prima di rimuoverli. La carta assorbirà i cattivi odori

Ovviamente, prima di procedere, si consiglia di leggere l’etichetta della valigia per verificare la compatibilità con i materiali in questione. Il bicarbonato, per esempio, non va bene per la pelle e il cuoio perché rischia di seccarli irrimediabilmente. In questo caso, i fogli di giornali sono la soluzione migliore.