Non solo cura dei capelli, dopo l’estate è il momento di coccolare la pelle

La pelle abbronzata non deve ingannare, dopo l’estate c’è bisogno di idratarla e rigenerarla proprio come accade per i capelli.

Dopo l’estate la pelle richiede la stessa cura dei capelli. Il sole avrà danneggiato la cute nonostante protezioni solari e creme idratanti. A settembre bisogna riprendere in mano la situazione prima che l’abbronzatura sparisca rivelando le imperfezioni. Volete anche voi una pelle luminosa e morbida?

L’esposizione prolungata al sole rovente causa disidratazione. La pelle diventa secca, spenta e tirata anche se l’abbronzatura per un po’ riuscirà a nasconderlo. Non si deve aspettare che lo specchio riveli ciò che sappiamo ma vogliamo ignorare. Dobbiamo intervenire subito ora che la spiaggia sarà diventata un lontano ricordo o comunque le ore di sole saranno più rare e ridotte per chi ha la fortuna di vivere vicino al mare.

Prendiamoci del tempo per coccolare la nostra pelle, riservarle attenzioni e cura. Va nutrito tutto il corpo ma specialmente il viso, la parte più delicata ed esposta ai raggi del sole. Il consiglio è di evitare prodotti commerciali con sostanze chimiche e di dirottare verso ingredienti naturali come camomilla, calendula, aloe vera. Si possono creare creme e scrub fai da te in pochi minuti.

3 fasi per prendersi cura della pelle

Pelle secca e spenta dopo l’estate? Il primo step è l’esfoliazione per idratare e nutrire la pelle. Lo scrub permette di rimuovere le cellule morte che la rendono opaca, la aiuta a respirare e la prepara ai trattamenti successivi. Uno scrub per tutto il corpo dall’alto potere esfoliante si può preparare frullando 4 kiwi, sale grosso, olio e succo di limone. Il composto va poi spalmato sulla pelle con movimenti circolatori per 5 minuti circa. Lo scrub andrebbe eseguito almeno una volta a settimana.

La seconda fase è quella di idratazione. Il corpo ha bisogno di creme idratanti applicate quotidianamente, mattina e sera e dopo lo scrub. Una volta a settimana, poi, bisognerebbe applicare una maschera idratante per il viso al fine di riprendere luminosità e morbidezza. Fai da te si può creare una maschera con succo di limone e yogurt bianco oppure con olio di cocco (un cucchiaino) e curcuma (mezzo cucchiaino). Ripetendo periodicamente il trattamento di bellezza si noterà una pelle più luminosa, giovane e liscia.

Le prime due fasi devono essere supportate da un’alimentazione corretta. Bisogna introdurre molta acqua e quindi mangiare tanta frutta e verdura. Serve anche la vitamina A per accelerare il ciclo di rinnovamento della pelle. Si trova nelle carote, uova, zucca, prezzemolo. La vitamina C che stimola la produzione di collagene si trova, invece, negli agrumi, nei mirtilli e nei peperoni.