Non sei pronto per l’arrivo dell’inverno, allora approfittane ore: queste località sono perfette per delle vacanze ad ottobre

Non sei pronto per l’inverno? Ti diciamo dove puoi recarti nel mese di ottobre, alcune mete ti lasceranno senza parole.

Chi è pronto per l’inverno alzi la mano, sono moltissimi quelli che ancora vorrebbero godersi qualche giorno di mare, relax e divertimento. Ma la domanda che molti si pongono è la seguente: dove è possibile andare in vacanza ad Ottobre?

Abbiamo pensato di stilare per voi una lista di luoghi ideali da visitare in questo periodo. Se hai voglia di partire per un viaggio a ottobre non resta che leggere i paragrafi successivi. Siete pronti? Non resta che preparare i bagagli e portare i costumi con voi.

Ottobre e vacanze? I luoghi da non perdere assolutamente

C’è chi non ama andare in vacanza nei mesi più affollati, dunque, preferisce optare per il mese di ottobre, quando è possibile godersi la vacanza senza troppa gente intorno. Ma quali sono le mete più adatte? Come suddetto abbiamo pensato di stilare una lista per voi dei luoghi che risultano essere i migliori a ottobre. Non possiamo in questo contesto non partire da Sharm el-Sheikh, si tratta della meta più nota, ma anche quella più amata dai viaggiatori. Qui sarà possibile soddisfare ogni desiderio, nuotare fra le acque cristalline e concedersi del relax.

Al secondo posto se siete amanti della natura non possiamo non parlarvi di Lanzarote, la splendida isola vi offrirà paesaggi unici e scorci naturali da togliere il fiato. L’isola di Gran Canaria è una meta che molti scelgono ad ottobre, proprio per la sua natura incontaminata per le bellissime spiagge. Andiamo avanti e arriviamo a Tenerife, non tutti lo sanno, ma il parco Nazionale del Teide rientra tra le mete naturali più visitate al mondo, un luogo perfetto anche per i più piccoli.

Ad ottobre molti scelgono di andare in Kenya, anche qui chi ama le escursioni potrà sbizzarrirsi, il mare vi lascerà a bocca aperta. Chi non vuole spostarsi molto potrebbe prendere in considerazione l’idea di visitare Malta, la sua capitale vi lascerà piacevolmente sorpresi. Chi ama, invece il lusso potrà andare a Dubai, vi piacerà lasciarvi prendere dai grandissimi palazzi e dalle strade moderne. Infine, non potevamo concludere con il Madagascar, anche qui la parola d’ordine è natura. Le spiagge di sabbia finissime faranno da cornice per l’intero viaggio. Insomma, sono diversi i luoghi che è possibile visitare in questo periodo.