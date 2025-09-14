Non sei pronto per l’arrivo dell’inverno, allora approfittane ore: queste località sono perfette per delle vacanze ad ottobre

Non sei pronto per l’inverno? Ti diciamo dove puoi recarti nel mese di ottobre, alcune mete ti lasceranno senza parole.

Chi è pronto per l’inverno alzi la mano, sono moltissimi quelli che ancora vorrebbero godersi qualche giorno di mare, relax e divertimento. Ma la domanda che molti si pongono è la seguente: dove è possibile andare in vacanza ad Ottobre?

Non sei pronto per l’arrivo dell’inverno, allora approfittane ore: queste località sono perfette per delle vacanze ad ottobre (Viagginews.com)

Abbiamo pensato di stilare per voi una lista di luoghi ideali da visitare in questo periodo. Se hai voglia di partire per un viaggio a ottobre non resta che leggere i paragrafi successivi. Siete pronti? Non resta che preparare i bagagli e portare i costumi con voi.

Ottobre e vacanze? I luoghi da non perdere assolutamente

C’è chi non ama andare in vacanza nei mesi più affollati, dunque, preferisce optare per il mese di ottobre, quando è possibile godersi la vacanza senza troppa gente intorno. Ma quali sono le mete più adatte? Come suddetto abbiamo pensato di stilare una lista per voi dei luoghi che risultano essere i migliori a ottobre. Non possiamo in questo contesto non partire da Sharm el-Sheikh, si tratta della meta più nota, ma anche quella più amata dai viaggiatori. Qui sarà possibile soddisfare ogni desiderio, nuotare fra le acque cristalline e concedersi del relax.

Al secondo posto se siete amanti della natura non possiamo non parlarvi di Lanzarote, la splendida isola vi offrirà paesaggi unici e scorci naturali da togliere il fiato. L’isola di Gran Canaria è una meta che molti scelgono ad ottobre, proprio per la sua natura incontaminata per le bellissime spiagge. Andiamo avanti e arriviamo a Tenerife, non tutti lo sanno, ma il parco Nazionale del Teide rientra tra le mete naturali più visitate al mondo, un luogo perfetto anche per i più piccoli.

Ad ottobre molti scelgono di andare in Kenya, anche qui chi ama le escursioni potrà sbizzarrirsi, il mare vi lascerà a bocca aperta. Chi non vuole spostarsi molto potrebbe prendere in considerazione l’idea di visitare Malta, la sua capitale vi lascerà piacevolmente sorpresi. Chi ama, invece il lusso potrà andare a Dubai, vi piacerà lasciarvi prendere dai grandissimi palazzi e dalle strade moderne. Infine, non potevamo concludere con il Madagascar, anche qui la parola d’ordine è natura. Le spiagge di sabbia finissime faranno da cornice per l’intero viaggio. Insomma, sono diversi i luoghi che è possibile visitare in questo periodo.

