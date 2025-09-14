La prima zuppa di settembre ha un gusto delicato e profuma di bosco

Dopo i vizi alimentari dell’estate è il momento di ripristinare il benessere intestinale preparando una deliziosa zuppa al profumo di bosco.
Seppur le temperatura continuino a restare sopra la media stagionale bisogna rassegnarsi al fatto che le giornate stanno diventando sempre più corte e che presto il primo fresco arriverà. L’estate verrà pian piano messa da parte e si inizierà a vivere pienamente l’autunno con tutti i suoi sapori, odori e colori.
Settembre è un mese che segna un passaggio significativo, quello dall’estate all’autunno. Si passa dalla stagione spensierata, calda, luminosa a quella in cui c’è la ripresa di tutte le attività, le giornate si accorciano e bisogna pianificare nuovi obiettivi. Segna anche il momento in cui bisogna riprendere a curare la propria alimentazione.
C’è bisogno di aumentare il quantitativo di legumi e verdura per riprendersi dagli eccessi dell’estate e dai pasti fugaci dettati dalla poca voglia di stare ai fornelli. A settembre è tempo di riprendere a fare le zuppe, quelle sane e ricche di nutrienti. Vogliamo proporne una delicata e gustosa, permetta per accogliere la nuova stagione in arrivo.
La zuppa con orzo, funghi e speck è un’esplosione di gusto
La zuppa con orzo perlato, funghi e speck riempie lo stomaco senza appesantirlo. È una minestra perfetta per dare il via alle ricette che accolgono i sapori dell’autunno. Proprio a settembre iniziano a comparire nei banchi del mercato i primi funghi che portano nel piatto il profumo dei boschi. L’orzo è ricco di fibre e contribuisce al benessere intestinale. Lo speck dona gusto alla zuppa con una nota affumicata che arricchisce gli altri ingredienti.
INGREDIENTI PER DUE PERSONE
- 120 grammi di orzo perlato
- 150 grammi di funghi trifolati
- 50 grammi di speck
- 1 carota
- 1 cipolla
- 1 spicchio d’aglio
- 500 ml di brodo vegetale
- olio evo
- prezzemolo
- sale
- pepe nero.
PREPARAZIONE
- Sciacquate 120 grammi di orzo perlato sotto l’acqua fredda.
- Tritate una cipolla piccola e una carota.
- Pulite e tagliate a fette i funghi.
- Tagliate lo speck a striscioline.
- In una casseruola scaldate poco olio, aggiungete la cipolla e la carota e fate soffriggere per 5 minuti fino a quando diventano dorate.
- Aggiungete l’orzo perlato e tostatelo per un paio di minuti.
- Aggiungete il brodo vegetale e cuocete a fuoco medio per 30 minuti circa mescolando di tanto in tanto.
- In una padella scaldate poco olio e fate soffriggere uno spicchio d’aglio. Aggiungete i funghi e cuocete a fuoco medio per 10 minuti. Salate, pepate e aggiungete il prezzemolo.
- Fate rosolare lo speck in una padella antiaderente.
Una volta che tutti gli ingredienti sono pronti aggiungete all’orzo i funghi, mescolate, regolate di sale e servite guarnendo la zuppa con lo speck.