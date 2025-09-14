La prima zuppa di settembre ha un gusto delicato e profuma di bosco

Dopo i vizi alimentari dell’estate è il momento di ripristinare il benessere intestinale preparando una deliziosa zuppa al profumo di bosco.

Seppur le temperatura continuino a restare sopra la media stagionale bisogna rassegnarsi al fatto che le giornate stanno diventando sempre più corte e che presto il primo fresco arriverà. L’estate verrà pian piano messa da parte e si inizierà a vivere pienamente l’autunno con tutti i suoi sapori, odori e colori.

Zuppa nella pentola
Settembre è un mese che segna un passaggio significativo, quello dall’estate all’autunno. Si passa dalla stagione spensierata, calda, luminosa a quella in cui c’è la ripresa di tutte le attività, le giornate si accorciano e bisogna pianificare nuovi obiettivi. Segna anche il momento in cui bisogna riprendere a curare la propria alimentazione.

C’è bisogno di aumentare il quantitativo di legumi e verdura per riprendersi dagli eccessi dell’estate e dai pasti fugaci dettati dalla poca voglia di stare ai fornelli. A settembre è tempo di riprendere a fare le zuppe, quelle sane e ricche di nutrienti. Vogliamo proporne una delicata e gustosa, permetta per accogliere la nuova stagione in arrivo.

La zuppa con orzo, funghi e speck è un’esplosione di gusto

La zuppa con orzo perlato, funghi e speck riempie lo stomaco senza appesantirlo. È una minestra perfetta per dare il via alle ricette che accolgono i sapori dell’autunno. Proprio a settembre iniziano a comparire nei banchi del mercato i primi funghi che portano nel piatto il profumo dei boschi. L’orzo è ricco di fibre e contribuisce al benessere intestinale. Lo speck dona gusto alla zuppa con una nota affumicata che arricchisce gli altri ingredienti.

Orzo e funghi
INGREDIENTI PER DUE PERSONE

  • 120 grammi di orzo perlato
  • 150 grammi di funghi trifolati
  • 50 grammi di speck
  • 1 carota
  • 1 cipolla
  • 1 spicchio d’aglio
  • 500 ml di brodo vegetale
  • olio evo
  • prezzemolo
  • sale
  • pepe nero.

PREPARAZIONE

  1. Sciacquate 120 grammi di orzo perlato sotto l’acqua fredda.
  2. Tritate una cipolla piccola e una carota.
  3. Pulite e tagliate a fette i funghi.
  4. Tagliate lo speck a striscioline. 
  5. In una casseruola scaldate poco olio, aggiungete la cipolla e la carota e fate soffriggere per 5 minuti fino a quando diventano dorate.
  6. Aggiungete l’orzo perlato e tostatelo per un paio di minuti.
  7. Aggiungete il brodo vegetale e cuocete a fuoco medio per 30 minuti circa mescolando di tanto in tanto.
  8. In una padella scaldate poco olio e fate soffriggere uno spicchio d’aglio. Aggiungete i funghi e cuocete a fuoco medio per 10 minuti. Salate, pepate e aggiungete il prezzemolo.
  9. Fate rosolare lo speck in una padella antiaderente.

Una volta che tutti gli ingredienti sono pronti aggiungete all’orzo i funghi, mescolate, regolate di sale e servite guarnendo la zuppa con lo speck.

