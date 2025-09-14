La prima zuppa di settembre ha un gusto delicato e profuma di bosco

Dopo i vizi alimentari dell’estate è il momento di ripristinare il benessere intestinale preparando una deliziosa zuppa al profumo di bosco.

Seppur le temperatura continuino a restare sopra la media stagionale bisogna rassegnarsi al fatto che le giornate stanno diventando sempre più corte e che presto il primo fresco arriverà. L’estate verrà pian piano messa da parte e si inizierà a vivere pienamente l’autunno con tutti i suoi sapori, odori e colori.

Settembre è un mese che segna un passaggio significativo, quello dall’estate all’autunno. Si passa dalla stagione spensierata, calda, luminosa a quella in cui c’è la ripresa di tutte le attività, le giornate si accorciano e bisogna pianificare nuovi obiettivi. Segna anche il momento in cui bisogna riprendere a curare la propria alimentazione.

C’è bisogno di aumentare il quantitativo di legumi e verdura per riprendersi dagli eccessi dell’estate e dai pasti fugaci dettati dalla poca voglia di stare ai fornelli. A settembre è tempo di riprendere a fare le zuppe, quelle sane e ricche di nutrienti. Vogliamo proporne una delicata e gustosa, permetta per accogliere la nuova stagione in arrivo.

La zuppa con orzo, funghi e speck è un’esplosione di gusto

La zuppa con orzo perlato, funghi e speck riempie lo stomaco senza appesantirlo. È una minestra perfetta per dare il via alle ricette che accolgono i sapori dell’autunno. Proprio a settembre iniziano a comparire nei banchi del mercato i primi funghi che portano nel piatto il profumo dei boschi. L’orzo è ricco di fibre e contribuisce al benessere intestinale. Lo speck dona gusto alla zuppa con una nota affumicata che arricchisce gli altri ingredienti.

INGREDIENTI PER DUE PERSONE

120 grammi di orzo perlato

150 grammi di funghi trifolati

50 grammi di speck

1 carota

1 cipolla

1 spicchio d’aglio

500 ml di brodo vegetale

olio evo

prezzemolo

sale

pepe nero.

PREPARAZIONE

Sciacquate 120 grammi di orzo perlato sotto l’acqua fredda. Tritate una cipolla piccola e una carota. Pulite e tagliate a fette i funghi. Tagliate lo speck a striscioline. In una casseruola scaldate poco olio, aggiungete la cipolla e la carota e fate soffriggere per 5 minuti fino a quando diventano dorate. Aggiungete l’orzo perlato e tostatelo per un paio di minuti. Aggiungete il brodo vegetale e cuocete a fuoco medio per 30 minuti circa mescolando di tanto in tanto. In una padella scaldate poco olio e fate soffriggere uno spicchio d’aglio. Aggiungete i funghi e cuocete a fuoco medio per 10 minuti. Salate, pepate e aggiungete il prezzemolo. Fate rosolare lo speck in una padella antiaderente.

Una volta che tutti gli ingredienti sono pronti aggiungete all’orzo i funghi, mescolate, regolate di sale e servite guarnendo la zuppa con lo speck.