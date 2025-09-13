Ti pagano 100 euro al giorno per stare in vacanza: il lavoro che tutti vogliono ma devi essere disposto a fare questa cosa

Addio ufficio, negozio o fabbrica: ora puoi essere pagato per stare in vacanza tutto l’anno. Ma non è semplice come potresti immaginare: devi essere disposto a fare una certa cosa.

Qualche anno fa spopolava una canzone dal titolo “Una vita in vacanza”: ora si passa dalle parole ai fatti e puoi farlo veramente. Non solo puoi vivere in vacanza 365 giorni all’anno ma verrai pure stipendiato per non andare mai in fabbrica o in ufficio. Insomma verrai pagato per riposarti e divertirti.

donna che sorride e fa ok con le dita
donna che sorride e fa ok con le dita

Un sogno? No no, è tutto vero: ci sono aziende specifiche disposte a pagare più persone per non lavorare e stare in vacanza. Naturalmente le richiesta per svolgere questa “professione” sono già tantissime ma non tutti superano la selezione. Il motivo? Bisogna essere disposti a fare una cosa che non tutti vogliono fare. E chi si rifiuta viene subito scartato senza possibilità di ripescaggio.

Pagato per stare in vacanza ma devi fare questa cosa quasi ogni giorno

Ogni lavoro ha i suoi pro e i suoi contro: per quanto amiamo la nostra professione ogni tanto gli alti e bassi ci sono, è inevitabile. Molti si sono candidati per “vivere in vacanza”, essere pagati da certe aziende per non lavorare. Il problema è quasi ogni giorno bisogna fare una determinata cosa e non tutti sono disposti. Ma di che cosa si tratterà?

donna che fa colazione in hotel con in mano una tazza
donna che fa colazione in hotel con in mano una tazza

Niente ufficio e niente fabbrica, niente cartellino da timbrare: ci sono aziende disposte a pagarti anche 100 euro al giorno per fare una cosa piacevolissima, cioè testare i vari hotel in giro per il mondo e poi scrivere una recensione onesta sulla struttura e sui servizi offerti. Cosa si potrebbe volere di più? In teoria niente, sembrerebbe il lavoro perfetto ma c’è un piccolo particolare: bisogna essere disposti a viaggiare di continuo, a spostarsi da una città all’altra quasi ogni giorno e non tutti sono disposti a farlo.

Chi è sposato o ha figli potrebbe avere difficoltà a svolgere un lavoro del genere che lo porta a stare parecchi giorni lontano dalla famiglia. Ecco perché, per quanto fantastico, anche questo mestiere ha i suoi limiti. Può essere una grande occasione, invece, per persone senza figli che amano viaggiare: oltre alla retribuzione giornaliera, si avrà anche alloggio gratuito nelle varie strutture che si dovranno valutare e anche i pasti consumati saranno tutti a carico dell’azienda. In pratica sarà come vivere perennemente in vacanza.

Talvolta sono agenzie esterne che pagano per valutatori mentre altre volte sono tour operator o gli hotel stessi che hanno bisogno di farsi conoscere e, dunque, di persone che li recensiscano. Non è necessario essere influencer famosi, anzi: le recensioni di persone comuni funzionano molto meglio poiché risultano più attendibili. Pertanto se amate viaggiare e non avete vincoli di alcun tipo che vi legano ad un determinato posto, questo può essere il lavoro perfetto per voi.

