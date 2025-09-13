Ti pagano 100 euro al giorno per stare in vacanza: il lavoro che tutti vogliono ma devi essere disposto a fare questa cosa

Addio ufficio, negozio o fabbrica: ora puoi essere pagato per stare in vacanza tutto l’anno. Ma non è semplice come potresti immaginare: devi essere disposto a fare una certa cosa.

Qualche anno fa spopolava una canzone dal titolo “Una vita in vacanza”: ora si passa dalle parole ai fatti e puoi farlo veramente. Non solo puoi vivere in vacanza 365 giorni all’anno ma verrai pure stipendiato per non andare mai in fabbrica o in ufficio. Insomma verrai pagato per riposarti e divertirti.

Un sogno? No no, è tutto vero: ci sono aziende specifiche disposte a pagare più persone per non lavorare e stare in vacanza. Naturalmente le richiesta per svolgere questa “professione” sono già tantissime ma non tutti superano la selezione. Il motivo? Bisogna essere disposti a fare una cosa che non tutti vogliono fare. E chi si rifiuta viene subito scartato senza possibilità di ripescaggio.

Pagato per stare in vacanza ma devi fare questa cosa quasi ogni giorno

Ogni lavoro ha i suoi pro e i suoi contro: per quanto amiamo la nostra professione ogni tanto gli alti e bassi ci sono, è inevitabile. Molti si sono candidati per “vivere in vacanza”, essere pagati da certe aziende per non lavorare. Il problema è quasi ogni giorno bisogna fare una determinata cosa e non tutti sono disposti. Ma di che cosa si tratterà?

Niente ufficio e niente fabbrica, niente cartellino da timbrare: ci sono aziende disposte a pagarti anche 100 euro al giorno per fare una cosa piacevolissima, cioè testare i vari hotel in giro per il mondo e poi scrivere una recensione onesta sulla struttura e sui servizi offerti. Cosa si potrebbe volere di più? In teoria niente, sembrerebbe il lavoro perfetto ma c’è un piccolo particolare: bisogna essere disposti a viaggiare di continuo, a spostarsi da una città all’altra quasi ogni giorno e non tutti sono disposti a farlo.

Chi è sposato o ha figli potrebbe avere difficoltà a svolgere un lavoro del genere che lo porta a stare parecchi giorni lontano dalla famiglia. Ecco perché, per quanto fantastico, anche questo mestiere ha i suoi limiti. Può essere una grande occasione, invece, per persone senza figli che amano viaggiare: oltre alla retribuzione giornaliera, si avrà anche alloggio gratuito nelle varie strutture che si dovranno valutare e anche i pasti consumati saranno tutti a carico dell’azienda. In pratica sarà come vivere perennemente in vacanza.

Talvolta sono agenzie esterne che pagano per valutatori mentre altre volte sono tour operator o gli hotel stessi che hanno bisogno di farsi conoscere e, dunque, di persone che li recensiscano. Non è necessario essere influencer famosi, anzi: le recensioni di persone comuni funzionano molto meglio poiché risultano più attendibili. Pertanto se amate viaggiare e non avete vincoli di alcun tipo che vi legano ad un determinato posto, questo può essere il lavoro perfetto per voi.