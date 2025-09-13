Questo Parco Nazionale in Croazia mi ha rubato il cuore: le cascate sono un incanto per gli occhi

Tra le mete da visitare almeno una volta bisogna inserire il Parco Nazionale dei Laghi di Plitvice che si trova in Croazia.

Cascate che si tuffano in laghetti verde smeraldo, nel Parco si potrà ammirare tutta la maestosità della natura e le meraviglie che può creare. Un luogo magico che incanterà grandi e piccini. Benvenuti a Plitvice, un’attrazione imperdibile durante un viaggio in Croazia.

La Croazia è una meta turistica molto apprezzata dagli italiani. Si trova vicinissima alla nostra nazione, i costi sono contenuti anche se meno rispetto pochi anni fa e il mare è incredibilmente azzurro, pulito e cristallino. Le città, poi, sono dei piccoli gioielli con stradine colorate, porticcioli deliziosi e locali suggestivi.

Si può organizzare proprio una bella vacanza in Croazia, un tour alla scoperta dei luoghi più belli. Da Zagabria a Dubrovnik, dall’isola di Krk a Spalato fino a Zara, Pola, Fiume. Molto suggestiva la penisola di Premantura bagnata da acque smeraldo ma la tappa da non saltare nonostante sia più interna rispetto la costa è il Parco Nazionale dei Laghi di Plitvice. Si trova nella regione montuosa della Lika, al confine con Bosnia ed Ezergovina.

Una visita alle cascate di Plitvice in Croazia toglierà il fiato

Il Parco Nazionale di Plitvice si compone di 16 laghi con cascate e rapide che creano un ambiente suggestivo e stupendo. Tutto circondato da foreste ricche di vegetazione e di animali selvatici. L’acqua dei laghi è di un colore smeraldo intenso ma a volte cambia sfumatura diventando più azzurra, blu o grigia a seconda della luce.

Il Parco si può esplorare a piede percorrendo una strada di passerelle di legno. Parliamo di 18 chilometri di percorso all’interno di uno scenario straordinariamente bello. Le passerelle seguono il profilo dei laghi e hanno varie altezze. In alcuni casi si camminerà sulle acque, in altri si potranno ammirare dall’alto in tutta la loro bellezza.

Ci sono sentieri per tutti, se si viaggia con bambini e anziani si possono scegliere quelli più semplici e panoramici mentre gli sportivi possono percorrere tratti più impegnativi, anche in bicicletta. Nel Parco si trovano 12 laghi superiori e 4 inferiori, tutti bellissimi ma alcuni in modo particolare come Kozjak che ha un’isola al centro e Galovac, il più affascinante.

I laghi di Plitvice sono aperti tutto l’anno e ogni stagione offre motivi diversi per visitarli. In estate la vegetazione è rigogliosa, in primavera le cascate abbondano di acqua, in autunno i colori delle foglie rendono il paesaggio più suggestivo che mai mentre in inverno è possibile trovare i laghi ghiacciati e le foreste innevate.