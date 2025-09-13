Perché alcune donne tagliano i capelli o cambiano look dopo una rottura? Lo svela la psicologia – viagginews.com

Dopo una rottura alcune donne si tagliano i capelli o cambiano look: ma perché lo fanno? Ecco la verità.

La fine di una relazione non è mai qualcosa di semplice da superare. Ci vuole tempo per curare questa ferita ed anche per andare avanti, magari per “tuffarsi” in una nuova conoscenza, frequentazione o storia d’amore.

Tante donne, però, come modo di reagire o voltare pagina, dopo una rottura, decidono di tagliarsi i capelli o di cambiare look. La psicologia ha voluto spiegare perché lo fanno.

Perché alcune persone si tagliano i capelli dopo una rottura? La spiegazione psicologica

Tagliare i capelli è di sicuro un gesto che è legato alla nostra estetica e molte persone lo fanno per rendere la loro chioma più forte. Ma tagliarsi i capelli dopo una rottura ha un significato profondo dal punto di vista psicologico.

Dopo la fine di una relazione, molte persone tagliano i capelli proprio perché hanno la sensazione che facendolo inizierà una nuova fase per loro, fatta di rinnovamento. Questo atto è più comune e popolare proprio tra le donne. Secondo gli psicologi, tagliarsi i capelli dopo una rottura o una separazione può essere un simbolo di trasformazione e riaffermazione dell’identità.

Questo atto implica anche lasciare andare il passato e il desiderio di rinnovarsi e riprendere controllo della propria vita. Quella persona, così, cerca di mostrare che ha iniziato un nuovo capitolo della sua vita. Tagliarsi i capelli può essere interpretato anche nei seguenti modi dal punto di vista psicologico:

rafforzamento dell’autostima: ci si taglia i capelli per guadagnare di nuovo fiducia in se stessi e riacquisire quella sicurezza che forse si è persa per via del fallimento nella relazione

fine di un ciclo e inizio di un altro: i capelli possono rappresentare il passato e la storia condivisa con quell’ex partner. Tagliarli è lasciarsi alle spalle quella storia e il partner e avere un nuovo look con cui affrontare il presente

liberazione emotiva: tagliare i capelli permette di rilasciare carichi emotivi, ricordi o legami del passato che non hanno posto nel presente o nell’immediato futuro.

Quindi, ecco perché delle donne dopo una rottura o una separazione decidono di tagliare i capelli e cambiare look: è un modo per poter riprendere in mano la propria vita e affrontare il presente lasciandosi alle spalle il passato e il fallimento di quella relazione.