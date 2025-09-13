I migliori giorni in cui viaggiare in aereo per risparmiare: scoprilo subito – viagginews.com

Stai pianificando un viaggio ma vuoi risparmiare sul costo del volo? La scelta del giorno giusto per partire può fare una grande differenza.

Molti passeggeri acquistano i biglietti aerei senza considerare che i prezzi variano sensibilmente durante la settimana. Volare in giorni strategici può permetterti di risparmiare anche centinaia di euro, soprattutto sulle rotte internazionali.

Le compagnie aeree usano algoritmi complessi per determinare i prezzi, basandosi su domanda, disponibilità e tendenze di acquisto.

Tuttavia, alcuni schemi si ripetono e possono essere sfruttati a tuo vantaggio. Chi viaggia spesso sa che il risparmio non dipende solo dall’anticipo con cui si prenota, ma anche da quando si viaggia. In questo articolo ti sveleremo quali sono i giorni migliori per volare a prezzi ridotti.

Parleremo anche dei giorni da evitare assolutamente, se non vuoi spendere una fortuna. Seguendo questi consigli, potrai pianificare il tuo viaggio in modo più intelligente e conveniente. Ecco tutto ciò che devi sapere per volare risparmiando, senza rinunciare alla qualità.

Quali sono i giorni più economici per volare?

I giorni centrali della settimana, in particolare martedì e mercoledì, sono quasi sempre i più economici per volare. Questo succede perché la domanda è più bassa: la maggior parte delle persone preferisce viaggiare nei weekend o a inizio/fine settimana.

Le compagnie aeree abbassano quindi i prezzi per riempire i posti vuoti.

Anche il sabato può offrire tariffe più basse, soprattutto per i voli nazionali o europei. Molti evitano di volare in quel giorno perché preferiscono godersi il weekend intero o sono già in viaggio. Questo può tradursi in prezzi più accessibili.

Venerdì e domenica sono i giorni preferiti da chi parte per weekend brevi o rientra da viaggi di lavoro. Di conseguenza, la domanda è alta e i prezzi aumentano sensibilmente. Volare in questi giorni, soprattutto su tratte popolari, può costare molto di più rispetto ad altre opzioni settimanali.

Anche il lunedì mattina è spesso scelto da chi viaggia per lavoro, in particolare sulle rotte nazionali o europee. L’elevata richiesta da parte dei viaggiatori business si traduce in tariffe più alte, rendendo questo momento della settimana tra i meno convenienti per chi cerca di risparmiare.

Scegliere il giorno giusto per volare è uno dei metodi più efficaci per risparmiare. Preferisci partenze a metà settimana, evita i weekend affollati e prenota con intelligenza. Seguendo questi semplici accorgimenti, potrai volare spendendo meno e magari concederti qualcosa in più una volta arrivato a destinazione.