Ti senti sempre gonfio e pesante? Questi cibi non fanno altro che peggiorare le cose: è così che torni a stare bene – viagginews.com

Moltissime persone soffrono di gonfiore all’addome. Questi cinque cibi non fanno altro che peggiorare le cose. Gli esperti, di conseguenza, consigliano di ridurre il loro consumo

Convivere con il gonfiore addominale può essere davvero spiacevole. I sintomi, in base alla loro intensità, rischiano di diventare invalidanti e anche la vita quotidiana ne risente. È necessario correre ai ripari per evitare di prolungare questo sintomo così fastidioso. La prima cosa a cui fare attenzione, ovviamente, è la dieta.

A volte, basta assumere i cibi sbagliati per alimentare il problema e cronicizzarlo. Questi cinque alimenti, in particolare, vengono spesso chiamati in causa. Andrebbero ridotti per poter tornare a stare bene. I vantaggi saranno evidenti fin dai primi giorni.

Gonfiore addominale dopo i pasti, questi cibi sono tra i più problematici: ecco a quali fare attenzione

Il gonfiore addominale può essere accompagnato anche da coliche, crampi e una sensazione di forte disagio. Oltre a sentirsi pesanti e a non riuscire ad allacciare i propri indumenti, si rischia anche di perdere la concentrazione.

Il fai-da-te non è mai la mossa giusta. Prima di modificare radicalmente la propria dieta, è necessario ascoltare un professionista. Così facendo, si eviteranno possibili carenze alimentari. Questi cinque cibi sono spesso chiamati in causa perché contengono sostanze in grado di favorire il gonfiore addominale e di fermentare all’interno dell’intestino.

Ecco di quali si sta parlando:

Legumi : i fagioli, le lenticchie e i piselli sono deliziosi. Purtroppo, il gonfiore è proprio uno degli effetti collaterali principali. Quelli decorticati potrebbero rappresentare la soluzione perfetta perché la maggior parte delle fibre si trova nella buccia

: i fagioli, le lenticchie e i piselli sono deliziosi. Purtroppo, il gonfiore è proprio uno degli effetti collaterali principali. Quelli decorticati potrebbero rappresentare la soluzione perfetta perché la maggior parte delle fibre si trova nella buccia Bibite gassate : è normale sentirsi un po’ gonfi dopo averle bevute. La sensazione, solitamente, dura pochi minuti. Nelle persone più sensibili, tuttavia, potrebbe diventare un vero e proprio problema

: è normale sentirsi un po’ gonfi dopo averle bevute. La sensazione, solitamente, dura pochi minuti. Nelle persone più sensibili, tuttavia, potrebbe diventare un vero e proprio problema Alcuni tipi di verdure : i broccoli e i cavoli, seppur ricchi di nutrienti, sono tra le verdure più problematiche. Alcuni individui, dopo averle mangiate, cominciano a sperimentare dolore e gonfiore

: i broccoli e i cavoli, seppur ricchi di nutrienti, sono tra le verdure più problematiche. Alcuni individui, dopo averle mangiate, cominciano a sperimentare dolore e gonfiore Cereali integrali con tante fibre : le fibre sono importanti perché combattono la stitichezza. Quantità eccessive, però, potrebbero favorire il meteorismo e il gonfiore

: le fibre sono importanti perché combattono la stitichezza. Quantità eccessive, però, potrebbero favorire il meteorismo e il gonfiore Prodotti contenenti lattosio: non tutti riescono a digerire il lattosio. Alcune persone, che hanno perso l’enzima con il tempo, possono andare incontro a spiacevoli sintomi quando lo assumono. Esiste un test apposito per scoprire tale intolleranza

È importante specificare che, dietro al gonfiore addominale, potrebbero esserci anche patologie più serie. Il colon irritabile è la più comune, ma solo un medico può fare una valutazione accurata. Comunicandogli tutti i sintomi, potrà avere un quadro più completo della situazione, prescrivere esami e adottare un piano terapeutico indicato. A volte la colpa potrebbe essere anche di un’intolleranza al glutine