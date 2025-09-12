La frittata salva-cena preparala così: un piatto gustoso super veloce

Prepariamo una frittata per cena, una ricetta veloce e gustosa sapendo unire gli ingredienti giusti e nel modo corretto.

La cucina è arte ma anche scienza. Ci vuole estro così come la conoscenza degli ingredienti, delle modalità di cottura, delle combinazioni di prodotti. I grandi chef studiano e continuano ad apprendere tutta la vita. C’è un’evoluzione nel mondo culinario che non si ferma e senza le basi non si farà molta strada.

Spaghetti aglio, olio e peperoncino, cosce di pollo al limone, insalate di riso, uovo fritto, bruschette sono piatti semplici da preparare. Non servirà essere grandi chef per portare in tavola un pasto che toglierà l’appetito. Poi ci sono ricette apparentemente facili ma che possono nascondere delle insidie. La frittata, ad esempio, può trarre in inganno.

Cosa ci vorrà mai a sbattere due uova! E invece potrebbe venir fuori proprio un pasticcio se non si seguiranno poche regole ma essenziali. Scegliendo di farla in forno serve una teglia dai bordi alti rivestita da carta da forno. Volendo prepararla n padella, invece, è bene che sia antiaderente e bisognerà fare attenzione a non esagerare con il quantitativo di olio.

La ricetta per la frittata perfetta

Per una frittata buonissima le uova dovranno essere freschissime e a temperatura ambiente. Fate la prova del bicchiere per capire quanto sono fresche. Immergete l’uovo in un bicchiere pieno di acqua. Se resta a galla meglio buttarlo, se va a fondo o resta a metà si può cucinare. Come quantità va considerato un uovo a testa più uno per la padella più un tuorlo per rendere la frittata più rossa.

Le uova vanno sbattute con la forchetta o con la frusta con meno vigore se si vuole una frittata bassa, più energicamente per un risultato più alto. L’aggiunta di parmigiano darà più sapore al piatto. La cottura in forno va fatta a 180° con programma ventilato per 10/20 minuti in base alla quantità di uova usate. In padella basta poco olio e la fiamma deve essere media. L’olio non dovrà mai raggiungere il punto di fumo o la frittata sarà rovinata.

Le uova vanno versate dopo aver fatto una prova. Mettete un cucchiaio di uovo in padella, se sfrigola e si rapprende senza scurirsi allora sarà il momento giusto. Quando si dovrà girare lato va usato il coperchio. Se volete più gusto nella vostra frittata basta aggiungere qualsiasi altro ingrediente a piacere. Funghi, zucchine, formaggio, cipolla, cavolo nero e quello più classico, le patate.