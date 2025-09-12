Da quando uso questo ‘trucco’ il pollo al forno non mi viene più secco: ci aggiungo anche le patate così è ancora più delizioso

Se desideri un pollo al forno che sia succoso, tenere e che si scioglie in bocca, non devi fare altro che provare questa ricetta: è strepitosa.

Il pollo al forno con patate è un grande classico della cucina italiana, semplice ma incredibilmente gustoso. È uno di quei piatti che sanno di casa, di pranzi domenicali e di tradizione. La combinazione del pollo arrosto, con la sua pelle croccante e dorata, e delle patate insaporite dal suo fondo di cottura è praticamente irresistibile.

Si tratta di una ricetta che non richiede particolari abilità, né tanto meno ha bisogno di ingredienti particolari. Tuttavia, può capitare spesso di ritrovarsi con un risultate finale che non soddisfi particolarmente, ottenendo un carne dura e secca. Ecco che quindi bisognerà trovare la giusta ricetta per riuscire finalmente ad ottenere un pollo al forno succoso e saporito.

È questa la ricetta perfetta per ottenere un pollo al forno succoso e saporito

Per preparare un pollo al forno davvero succo, ecco la ricetta da seguire. Il segreto sta in una piccola marinatura fatta con yogurt, che permetterà alla carne di non asciugarsi in cottura. Conferendo così non solo un sapore delicato, ma anche una tenerezza senza precedenti. Vediamo allora come procedere e quali ingredienti serviranno.

Ingredienti per 4 persone:

Sovracosce di pollo senza pelle 8

Patate 800 g

Yogurt bianco naturale 200 g

Salsa di soia 40 g

Succo di limone 1

Aglio 1 spicchio

Senape 20 g

Paprika 1 cucchiaio

Rosmarino q.b.

Olio extravergine d’oliva 2 cucchiai

Sale fino q.b.

Pepe nero q.b.

Procedimento: