Corsa in ospedale, situazione gravissima: anticipazioni La notte nel cuore

Corsa in ospedale, tutto quello che succederà nella prossima puntata de La notte nel cuore, tutti i dettagli da non perdere.

La notte nel cuore va di nuovo in onda per la felicità dei tantissimi telespettatori, dopo lo stop estivo, quanti amano la serie potranno continuare a vedere le puntate. Come ben sappiamo sono tantissimi i programmi che chiudono “i battenti” per la pausa estiva.

Nello specifico La notte nel cuore è andato in onda sino al 10 agosto su Canale 5. Ma adesso il tempo dell’attesa è finito il programma è tornata, ma scopriamo cosa dicono le anticipazioni.

Anticipazioni La notte nel cuore: tutto quello che accadrà nelle prossime puntate

Come abbiamo già detto La notte nel cuore va di nuovo in onda, questo significa indubbiamente che arrivano anche le anticipazioni. L’ultima puntata come succitato è andata in onda il 10 agosto 2025. Dal 9 settembre tutto è riniziato. Ma cosa accadrà? Una protagonista proverà a togliersi la vita e arriverà in ospedale in condizioni disperate.

Nello specifico stiamo parlando di Esma, ma cosa l’ha spinta a compiere un simile gesto? Questa è la domanda che tanti appassionati della serie si domandano. Nel dettaglio la protagonista ha scoperto qualcosa che l’ha gettata nello sconforto, ovvero che Esat ha gettato il ciondolo che la stessa gli aveva donato. Esma dopo aver appreso tutto si è sentito tradita e ingannata. Il ragazzo aveva giurato di amarla e volerla sposare.

Nihayet e Canan troveranno Esma priva di sensi e chiameranno subito i soccorsi, ma le anticipazioni non rivelano se la ragazza si salverà. Esma inizierà a pensare di poter avere un futuro con lui. Esat confiderà alla cameriere che è che per lui e che vuole anche sposarla. A questo punto i due staranno molto attenti e cercheranno in tutti i modi di non farsi scoprire da nessuno, ma presto Nihayet si renderà conto che fra i due c’è qualcosa, dunque, metterà subito in guardia Esma.

La madre di Sumru si confiderà con la ragazza e la metterà in guardia, dicendole di non fidarsi assolutamente di suo nipote. Questo tutto quello che accadrà nelle prossime puntate della serie. I colpi di scena, come abbiamo notato non mancheranno, ma non sappiamo ancora se la ragazza riuscirà a salvarsi per saperlo con certezza è opportuno attendere le prossime anticipazioni che verranno rese note tra qualche giorno.