Weekend settembrino? Scegli fra queste mete: poco conosciute e ideali per una fuga romantica

Vuoi prenotare un weekend a settembre? Ti diciamo noi dove andare, questi luoghi meritano una visita almeno una volta nella vita.

Settembre è il mese perfetto se si vuol partire e staccare la spina per pochi giorni e raggiungere luoghi che promettono relax. Come ben sappiamo durante il mese estivo capita spesso di ritrovarsi tra le spiagge affollate e questo significa solo una cosa: non godersi a pieno le vacanze.

Per questa ragione abbiamo pensato di parlarvi di alcune mete che potrebbero fare la differenza per chi ha voglia di concedersi una vacanza super rilassante, curiosi di sapere di quale si tratta? Iniziamo e scopriamo di quali luoghi si tratta.

Weekend perfetto? Ti diciamo noi dove prenotare: i consigli

Come abbiamo già detto non tutti amano i luoghi affollati e, dunque, preferisce concedersi una vacanza lontana dal caos. Ma la domanda che molti si pongono è la seguente: quali luoghi potrebbero fare la vera differenza? Ci abbiamo pensato noi a stilare una lista che potrebbe fare la differenza, l’obiettivo è quello di parlarvi di luoghi magici, dove sarà un piacere trascorrere del tempo e dove sarà possibile rigenerarsi prima di tornare alla vita di sempre.

A voi spetterà solo il compito di preparare i bagagli, in poco tempo sarà possibile prendersi del tempo per sé. In questo contesto non potevamo non citare Montepulciano, Toscana. Per chi non lo sapesse questo luogo è la meta perfetta per chi vuole concedersi relax.

Questo luogo è perfetto se si vuol trascorrere un weekend all’insegna del relax e per chi ama la natura. Al secondo posto troviamo Civita di Bagnoregio (Lazio) si tratta di un borgo sospeso nel tempo, per accedere? Si passerà tramite un ponte pedonale. Le sue case medievali e i panorami lo rendono un luogo perfetto. La sua atmosfera intima lo rende un luogo ideale.

Andiamo avanti e arriviamo a Tellaro (Liguria) a settembre questo luogo diventa la meta perfetta, qui sarà possibile perdersi tra i vicoli stretti. Qui sarà anche possibile ammirare delle meravigliose spiagge. Subito dopo abbiamo pensato a Scanno (Abruzzo), adatto per gli amanti dell’arte e dei borghi autentici. Qui sarà possibile fare escursioni e non solo il relax diventerà la parola d’ordine. Infine, in questo luogo non potevamo non citare Marzamemi (Sicilia), si tratta di un borgo magico, i tavoli affacciati sul mare lo rendono un luogo incantevole. Rappresenta una delle mete più belle dell’isola. Questi luoghi sono perfetti se l’obiettivo è quello di concedersi una vacanza di relax.