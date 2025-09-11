Temptation Island, altro che ritorno di fiamma: ex fidanzato beccato con un’altra

Una recente segnalazione rivela che un ex protagonista di Temptation Island starebbe frequentando una nuova ragazza: diceva di voler riconquistare la fidanzata.

É stata una sorpresa assoluta per il palinsesto estivo Mediaset e i vertici continuano a premiare l’entusiasmo del pubblico. Temptation Island, pur essendo sempre stato uno dei programmi più attesi della stagione calda, quest’anno ha battuto ogni record.

Con picchi di share del 32,9% e 4 milioni di telespettatori incollati allo schermo, il docu-reality dedicato all’amore è andato in onda con più appuntamenti alla settimana, che hanno tenuto vivo l’interesse fino all’ultima puntata.

Un nuovo evento speciale arriverà su Canale 5 lunedì 15 settembre, per scoprire gli ultimi aggiornamenti sulle coppie dell’ultima stagione. Nel frattempo però, la curiosità dei fan attorno ai protagonisti non si è spenta e continuano ad arrivare segnalazioni sulle loro love story.

Particolarmente discussa è stata quella di Angelo Scarpata e Maria Concetta Schembri. Si sono messi in gioco a causa della forte gelosia di lei, attanagliata dai sospetti di tradimento del compagno. L’esperienza ha aggiunto ulteriore dubbi, a seguito dell’avvicinamento del fidanzato ad una delle tentatrici.

Il loro rapporto non è migliorato nel mese successivo, durante il quale lui ha cenato con un’altra ragazza nascondendo il tutto a Maria Concetta. La scoperta infatti, è arrivata tramite l’analisi dei movimenti sul conto bancario. Ebbene, per i due i colpi di scena non sono ancora finiti. Una recente segnalazione ha aperto un nuovo capitolo.

Maria Concetta in lacrime, nuovo flirt per Angelo: la segnalazione su Temptation Island

Mancano pochi giorni al nuovo speciale di Temptation Island, che rivelerà dei risvolti inediti sulle storie dei protagonisti. Gli esperti di gossip del web però, non si lasciano sfuggire le segnalazioni di potenziali testimoni, che spifferano scenari molto diversi da quelli che il pubblico immaginava.

Nel caso di Angelo e Maria Concetta, la relazione sembrava essere giunta ad un punto di non ritorno, perlomeno fino a quando voci hanno parlato della sua volontà di riconquistare la ex. Un’intenzione che non sarebbe andata di pari passo con i suoi comportamenti.

Questo almeno è ciò che la segnalazione arrivata a Deianira Marzano lascia intendere. “Angelo di Temptation Island sta con una ragazza da due mesi, già durante il mese dopo e prima aveva flirt con lei… ma adesso stanno insieme”, ha scritto un’utente all’influencer.

La fonte anonima ha poi proseguito rivelando che i due non sarebbero ancora usciti allo scoperto perché lei, fidanzata fino ad un mese fa, avrebbe lasciato l’ex tradendolo per Angelo. É emerso poi un ulteriore dettaglio sulla situazione critica di Maria Concetta, che starebbe ancora soffrendo per la delicata situazione.

“E menomale che doveva riconquistarla Maria Concetta. Poverina, fino a 10 giorni fa l’ho vista ad una serata caraibica che piangeva”, si legge nella nota. Le congetture dei fan saranno presto risolte, quando Filippo Bisciglia e Temptation Island torneranno a parlare anche di loro nella puntata del 15 settembre.