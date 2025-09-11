Settembre è il mese migliore per le vacanze e con queste 3 App non spendi quasi niente

La maggior parte di noi le vacanze le ha già fatte ad agosto ma settembre è di gran lunga migliore: meno folla e prezzi più bassi. Ti svelo 3 app fantastiche per pagare quasi niente ovunque tu vada.

In Italia siamo dei grandissimi abitudinari e per noi le vacanze si fanno rigorosamente ad agosto. A volte questa scelta è dettata da necessità di lavoro: se la mia azienda chiude ad agosto, io non posso prendere ferie quando voglio. Ma molto spesso, invece, è solo una questione di tradizione: sembra triste passare in città il mese più caldo dell’anno.

Eppure agosto è il mese in assoluto peggiore per andare in vacanza: i luoghi di villeggiatura sono super affollati, il mare è caldissimo, il clima talmente torrido che si fa persino fatica ad uscire dall’hotel e, infine, tutto costa il doppio. Il mese migliore per rilassarsi e godersi appieno una vacanza è settembre.

A settembre il clima è ancora mite, c’è meno folla di turisti e i prezzi sono più benevoli. Per risparmiare ancora di più occorre fare amicizia con la tecnologia: ho scoperto 3 app davvero meravigliose che mi fanno risparmiare un mucchio di soldi in ogni luogo del mondo. Da quando le ho scaricate posso viaggiare molto di più senza intaccare le mie finanze.

Vacanze a settembre: queste 3 App ti faranno risparmiare un mucchio di soldi

Se non ti sei potuta permettere nemmeno una settimana di vacanze ad agosto, non disperare: settembre è decisamente migliore per goderti qualche giorno di relax e visitare luoghi affascinanti. Di seguito ti svelo tre App che per me sono state la svolta: risparmi un sacco di soldi a prescindere dalla destinazione che scegli.

Like a local . Se vuoi conoscere una città devi abbandonare la mentalità del turista ed entrare nell’ottica di visitarla come quelli che ci vivono tutto l’anno. Quest’app nasce proprio con questo scopo: ti segnala luoghi ed eventi non turistici e poco pubblicizzati, situazioni che solo i “local” possono conoscere.

Civitatis . Quest'App è meravigliosa se vuoi esplorare una città ma vuoi anche qualcuno che ti spieghi le cose come, ad esempio, la storia di una Chiesa o che faccia visitare luoghi artistici. Civitatis ti segnala le visite guidate gratuite o a offerta libera: vedrai il meglio senza spendere un euro.

Eventbrite. Hai voglia di un bel concerto? Quest'app ti segnala tutti i migliori eventi gratuiti che avranno luogo nella città in cui ti trovi: concerti, feste, mostre.

Si tratta di 3 app totalmente gratuite e che puoi usare in qualunque città del mondo in cui ti trovi. Per risparmiare sui voli, invece, meglio affidarsi a qualche last minute ed essere un po’ flessibili con la destinazione: il mondo, intanto, è tutto bello e non ha senso fissarsi solo su certi luoghi.