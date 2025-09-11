Pronti a riprendere l’attività fisica? Per risultati visibili subito questa è l’alimentazione corretta

Arrivato settembre c’è la ripresa di tutte le attività, anche quella sportiva. Si vuole tornare in forma velocemente e ricaricare le energie.

Corsa, nuoto, acquagym, pesi, basket, tennis, qualunque sia lo sport scelto bisogna associarlo ad una dieta sana ed equilibrata per avere un corpo tonico e rassodato e per avere le energie giuste per affrontare la fatica dell’attività.

Attività fisica e alimentazione sana ed equilibrata vanno di pari passo. Senza l’una non c’è l’altra, dettaglio di rilevante importanza che troppo spesso si dimentica. Una dieta corretta serve sia per non riprendere subito le calorie perse svolgendo sport sia per supportare la massa muscolare nella crescita.

Visto che in estate si presta meno attenzione sia all’alimentazione che all’attività sportiva, ora che è arrivato settembre è bene riconcentrare l’attenzione sul benessere del corpo e della mente. Qualsiasi sport intendiate praticare si deve arrivare pronti, con le energie giuste da spendere e il fisico pronto a rimodellarsi. Di sicuro non esistono alimenti miracolosi che fanno tornare in forma con uno schiocco di dita. La dieta è un valido aiuto se seguita con costanza e correttamente.

Cosa mangiare per allenarsi meglio e con migliori risultati

Il primo punto da ricordare è che nessuno sport richiede una particolare alimentazione, basta seguire una dieta sana con il giusto fabbisogno nutrizionale in calorie e nutrienti. Nulla di specifico, dunque, in base all’attività fisica svolta. Integrazioni nutrizionali sono previste solo in rari casi, quando gli allenamenti sono tutti i giorni e per diverse ore continuative. Chi pratica uno sport dalle 2 alle 4 volte a settimana per 1 o 2 ore di allenamento non avrà bisogno di alcun surplus di carboidrati o proteine.

Quando si parla di alimentazione sportiva, però, è bene conoscere la corretta distribuzione dei pasti. Non bisogna mai saltarli nei giorni in cui si pratica attività fisica – la massa muscolare ha bisogno di nutrienti per essere preservata – e non si deve mangiare troppo a ridosso dell’allenamento. La colazione è un pasto fondamentale per chi si allena prima di pranzo. Pochi grassi e zuccheri, sì ai fiocchi d’avena, alle fette biscottate, cereali integrali, frittate di albumi e frutta fresca.

A pranzo o cena dovrà esserci una porzione di carboidrati a basso indice glicemico come pasta integrale, farro, orzo, quinoa. Vanno introdotte anche le proteine senza esagerare con le dosi. Gli integratori non sono necessari per allenamenti non intensi e distribuiti nel corso della settimana. Consultare uno specialista rimane comunque l’indicazione migliore per conoscere le proprie esigenze nutrizionali. Infine gli spuntini. Vanno mangiati se l’allenamento è ad almeno 5 o 6 ore dal pasto principale e circa un’ora prima dell’attività fisica.