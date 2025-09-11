Fagottini ripieni di zucca e bietole: fai il pieno di benessere e gusto!

Mangiare sano con i fagottini ripieni di zucca e bietole è facile. Il gusto è sorprendentemente buono. Da provare subito!

Serve una ricetta che dia il benvenuto all’autunno senza far sentire troppo la malinconia per l’estate che sta finendo. Ci pensa già il sole a ricordarci che la bella stagione è agli sgoccioli anticipando sempre più il momento del tramonto. Tiriamoci su di morale con dei fagottini veramente deliziosi e sani.

L’estate è un periodo di spensieratezza anche dal punto di vista culinario. Si ha meno voglia di stare ai fornelli per preparare ricette sane e fatte in casa. Inoltre si desiderano veloci piatti freddi mentre di dimenticano legumi e verdure. Non solo, c’è un grande consumo di gelati durante il periodo estivo e di pranzi veloci e arrangiati al mare.

Insomma, quando arriva settembre è il momento di recuperare un’alimentazione varia, equilibrata e sana. Dobbiamo depurare l’organismo e aumentare le porzioni di verdura da mangiare ogni giorno. La frutta estiva per fortuna è talmente buona che ne abbiamo fatto il pieno dando energia e vitamine al nostro organismo.

Come preparare i fagottini di zucca e bietole: la ricetta

Facilissimi da preparare, i fagottini ripieni di zucca e bietola sono perfetti per fare il pieno di vitamine, fibre, minerali. Inoltre sono buoni e veloci da realizzare. Si possono mangiare come antipasto o come secondo, basta giocare con le dimensioni a piacimento.

INGREDIENTI PER 4 FAGOTTINI

250 grammi di farina 00

olio evo

120 grammi di acqua tiepida

sale fino

100 grammi di polpa di zucca

80 grammi di bietole,

200 ml di besciamella

1 spicchio d’aglio

1 uovo

sale

peperoncino in polvere.

PREPARAZIONE

Preparate l’impasto lavorando in una ciotola la farina, 20 grammi di olio, acqua e sale. Impastate fino ad ottenere un composto morbido e omogeneo. Create una palla, copritela con la pellicola e lasciate riposare a temperatura ambiente per mezz’ora. Tagliate la zucca a cubetti piccoli e mettetela in una padella con olio e aglio. Cuocete a fiamma viva. Tagliate le bietole a striscioline e aggiungete alla zucca. Cuocetele fino a quando saranno tenere. Salate. Aggiungete il peperoncino (facoltativo) e la besciamella quando le verdure saranno cotte. Spegnete il fuoco e fate raffreddare. Riprendete l’impasto, stendetelo creando una sfoglia sottile e create dei dischi con un coppapasta da 12 centimetri di diametro. In ogni cerchio mettete un cucchiaio di ripieno, ripiegatelo a metà ottenendo un fagottino e sigillate il bordo con una forchetta. Mettete i fagottini in una teglia foderata con carta da forno e spennellate con uovo sbattuto.

Cuocete in forno a 170° per circa 15 minuti. La superficie dovrà essere dorata. L’impasto si può usare anche per preparare fagottini con un ripieno diverso da zucca e bietole per soddisfare tutti i gusti.