Dopo l’estate il mio salottino in vimini era tutto rovinato: mia zia mi ha consigliato il trucco per farlo tornare come nuovo – viagginews.com

Il salottino in vimini è un compagno di avventure delle giornate e serate estive. Se si rovina, è possibile farlo tornare come nuovo seguendo questi trucchi.

I mobili in vimini sono eleganti e caldi in ogni ambiente della propria casa ma anche e soprattutto all’esterno, come ad esempio in giardino, in terrazza, in balcone. Qui possono essere esposti al vento, al sole, alla pioggia, e questi fenomeni atmosferici contribuiscono a rovinarli, farli riempire di polvere, sporco e ingrigirli.

Non è necessario comprare un salottino nuovo ogni stagione ma è possibile farlo tornare come nuovo e pulirlo in maniera impeccabile utilizzando questo trucco furbo, naturale ed economico.

I trucchi per far rivivere il salottino di vimini

Quando il salottino di vimini perde la sua brillantezza, il suo colore e accumula polvere tra i suoi intrecci, non è necessario buttarlo via. Bastano pochi gesti e pochi semplici ed economici ingredienti per ravvivarlo, ripristinandone colore e brillantezza. Per prima cosa occorre togliere la polvere e i residui di sporco facendo sciogliere un cucchiaio di sapone di Marsiglia in un litro di acqua tiepida.

Quindi intingere un pennello e passarlo su tutta la superficie, specie negli intrecci dove si accumula più sporcizia. In questo modo non solo si toglierà lo sporco, ma si rinnoveranno anche i colori del legno, che risulterà molto più caldo e lucente. Poi, per nutrire il legno, quando le fibre si seccano a causa del freddo e dell’umidità, si può passare ad un secondo step, fatto anche questa volta con ingredienti naturali, vale a dire:

3 cucchiai di olio di lino o olio d’oliva

il succo di mezzo limone

Mescolare gli ingredienti ed applicare il composto con un panno morbido in modo che penetri in profondità negli intrecci, donando al legno elasticità, grazie all’olio, ma anche luminosità, grazie al succo di limone. Infine, per ridare al legno un tono caldo ed intenso, si può imbevere una spugna in del tè nero freddo, che è efficace grazie ai tannini che contiene.

Insomma, bastano pochi ingredienti naturali per nutrire e ridare brillantezza al salottino di vimini. Per precauzione è bene lasciare i mobili in questo materiale al riparo dal sole diretto e dalla pioggia, in modo da prolungarne la vita e la bellezza nel tempo.