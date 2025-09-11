Brutte notizie per l’amata Rai: cambio di programmazione inaspettato

Rai cambia le carte in tavola: i telespettatori colti di sorpresa, smarriti da questo nuovo assetto.

L’azienda Rai è sottotono. Iniziato il mese di settembre che inaugura la stagione televisiva 2025/2026 a cui si accompagnano le prime difficoltà. Esempio lampante, Stefano De Martino. Il conduttore è tornato al timone di Affari Tuoi, tuttavia i numeri parlano chiaro: non è in gran forma, se comparati con i risultati di Gerry Scotti.

Una realtà in crisi, affannata. Il debutto di questo nuovo ciclo in salita e non è ancora finita. Previsti ulteriori cambiamenti che non aiuteranno, anzi, potrebbero peggiorare la situazione già precaria. Spostamenti nel palinsesto in grado di destabilizzare – il pubblico si stancherà presto.

Difatti, novità in merito, benché non allietino i fan, anzi, susciterà in loro forte rabbia. Come se Rai facesse fatica a ingranare, come se fosse rimasta ai lenti ritmi dell’estate. Intanto, la concorrenza corre, ormai da settimane. Uno scenario che richiede spiegazioni, sperando di uscire da questo stato di inerzia apparente.

Palinsesto Rai stravolto: il nuovo calendario

Nonostante le decisioni di alcuni mesi fa, pubblicamente rese note durante la presentazione dei palinsesti, capitano momenti di fragilità, durante i quali non si è ancora pronti. Tuttora ignote le motivazioni a riguardo ma, probabilmente, ineriscono a esigenze editoriali oppure organizzative.

Ebbene, le fiction slittano. La grande serialità di Rai1 tarderà ad aprire le danze. O meglio, verrà ridistribuita, anticipando o rinviando i rispettivi debutti. Magari problemi di collocazione, sebbene sia più probabile una scelta di strategia – difatti, si preferisce giocare le carte migliori a ottobre.

Un mese scelto non a caso perché l’autunno porta con sé un significato essenziale: la stagione tv è entrata nel vivo, il pubblico a casa è rientrato definitivamente dalle vacanze quindi, solo in questo momento, si potrà alzare il sipario. Ad ogni modo, Rai non lascerà i telespettatori, già davanti alla tv, orfani delle sue storie.

Perciò, qui di seguito, il calendario aggiornato per il mese di settembre:

9 settembre : Il Commissario Montalbano (repliche);

: Il Commissario Montalbano (repliche); 21 settembre : Balene con Veronica Pivetti e Carla Signoris;

: Balene con Veronica Pivetti e Carla Signoris; 25 settembre : Noi del Rione Sanità con Carmine Recano e Ludovica Nasti;

: Noi del Rione Sanità con Carmine Recano e Ludovica Nasti; 29 settembre: Blanca 3 con Maria Chiara Giannetta e Giuseppe Zeno.

Partenza soft, tornando nella splendida Vigata, in compagnia di Montalbano, per celebrare il centenario dalla nascita del Maestro Andrea Camilleri. Si chiude il mese con il botto – lasciata alla fine perché si scaldi l’atmosfera. Blanca, costretta a misurarsi con nuovi casi da risolvere, paure intime e segreti del passato.

Un momento cruciale per l’adorato personaggio ipovedente, dopo la brutale scomparsa di Nanni. Un capitolo che racchiude in sé new entry, come Domenico Diele e Matilde Gioli. Ottobre si confermerebbe il mese dei Big: Il Commissario Ricciardi 3, Màkari 4 e Un Professore 3. Attualmente slittate e in attesa di una data.

In realtà, solo Claudio Gioè comparirà prossimamente, lunedì 13 ottobre. Saverio Lamanna porterà nuovamente in tv il suo intuito per dipanare intrighi che infestano la meravigliosa Sicilia. Lino Guanciale e Alessandro Gassmann, invece, a novembre. Si riscrive il palinsesto Rai, animato da forte disappunto dei fan.